E-Autos sind rückwärts genausoschnell wie vorwärts

Terry Grant setzte die neue Bestmarke 2012, am ersten Veranstaltungstag des Festival of Speed - nur um sie an den beiden Folgetagen weitere fünf Mal zu unterbieten. Insgesamt machte er noch einmal eindrucksvolle 26 Sekunden gegenüber der ersten Bestzeit gut.



„Mit der direkten Verbindung vom Motor zu den Rädern kann der LEAF theoretisch rückwärts genauso schnell fahren wie vorwärts", sagte Grant. „Zwischendurch gab es zwar einige Situationen, in denen ich nicht sicher war, wo hinten und vorne ist, aber der LEAF ist dank seines niedrigen Schwerpunkts mit den Batterien im Unterboden extrem stabil, egal in welche Richtung er gerade fährt. Jetzt tut mir nur der Nacken weh, weil ich ständig über die Schulter gucken musste."



Reality Check:

Bevor ihr jetzt aber zu eurem Stromer lauft und versucht ebenfalls Rekorde im Rückwärts-Fahren zu brechen: Ja, rein technisch ist es bei ALLEN E-Autos mit nur einem Gang so, dass sie vor- und rückwärts gleich schnell fahren "können"! Das heißt aber freilich nicht, dass die Hersteller dieser Fähigkeit software-seitig einen Riegel vorschieben. In der Regel ist bei maximal 40 km/h oder irgendwo in der Gegend Schluss mit Vortrieb - ziemlich genauso wie bei jedem konventionellen Verbrenner-Auto.