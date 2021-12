Schon der normale BMW M5 ist ein echter Spaßbringer. 625 PS sowie 750 Nm und daraus resultierenden 0-100-Fabelzeiten in der Gegend von 3,3 Sekunden kombiniert mit dem Luxus, Komfort und Alltagsnutzen eines 5er BMWs machen ihn zu einem der zweifellos begehrenswertesten Offerte der Marke mit dem Propeller überhaupt. Und doch: Ein bisserl mehr geht immer - auch schon ab Werk. Im März 2021 stellte BMW also den CS vor: 10 PS stärker und 70 Kilogramm leichter - unter anderem. Lieb. Aber da geht NOCH mehr. Auftritt G-Power.



Lässt man die Tuner alles auf den M5 abfeuern, was sie haben, wird der M5 zum G-Power G5M CS Bi-Turbo HURRICANE RR und stellt seinem Besitzer damit eine maximale Leistung von 900 PS und 1.050 Nm sowie einen abgeregelten (!) Top-Speed von 333 km/h zur Verfügung. Erreicht wird das unter anderem durch ein Turbolader Upgrade (GP-900), Downpipes, eine eigens produzierte Abgasanlage, Schmiedekolben und -pleuel und natürlich eine dazu passende Software.



Es geht aber auch zahmer: Stufe für Stufe lässt sich die Leistungssteigerung und Überarbeitung reduzieren, bis zum "Einsteigertuning" vulgo GP-700, die nur die Software modifiziert und die Power auf 700 PS nach oben korrigiert.



Aber natürlich wurde auch optisch ein bisserl was aus dem Ärmel geschüttelt: neben einer Venturi-Motorhaube, Heckspoiler und mehr, zwei hauseigene Schmiederadsätze etwa, die jeweils CS in den Dimensionen 9,21 und 10,5x21 Zoll mit Bereifungen in 285/30 R21 und 295/30 R21 erhältlich sind. Die auf den Bildern zu sehende Doppelspeichen-Felge HURRICANE RR ist zudem alternativ eine Nummer kleiner in 9x20 und 10,5x20 mit 275/35er und 285/35er Bereifung verfügbar. Für den Winter dann vielleicht?! Wir scherzen natürlich. Wobei ...



Zum Schluss noch zum "Unerfreulichem": Dem Thema Geld nämlich. Will man seinem BMW M5 CS die HURRICANE RR-Behandlung (also das Mega-Upgrade auf 900 PS) verpassen, kostet das 119.000 Euro inklusive Steuer, exklusive dem BMW M5 CS, den man natürlich zur Verfügung stellen muss. Puh. Belässt man es beim Optik-Paket samt Tuning auf "nur" 700 PS werden hingegen 23.681 Euro fällig, inklusive Installation. Die 700 PS-Software allein hingegen wird euch für 2.614,- aufgespielt, allerdings nur in Kombination mit dem weitere 1.785,- Euro teuren ECU-Unlock.