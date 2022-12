Gebrauchtwagenpreise steigen und steigen

Bevor wir weiter über die anhaltende Kostenexplosion der Autos reden, zuerst also die gute Nachricht: Das Angebot gebrauchter Autos stieg im November wieder leicht, und das in allen Fahrzeugklassen. Bei SUV, Geländewagen, Kleinbussen und in der Oberen Mittelklasse wurden im November im Vergleich zum Vormonat um bis zu 3 Prozent mehr Autos angeboten. Besonders beliebt bei den Kaufinteressenten waren SUV und Geländewagen mit einem Plus von 4 Prozent sowie die obere Mittelklasse mit einem Zuwachs von 5 Prozent. Das Interesse an Kleinwägen und der Kompaktklasse ist dagegen um 6 Prozent rückläufig.



Wieder zurück zum Thema Preis: Hier haben ein weiteres Mal die älteren Modelle zugelegt: Die Angebotspreise für Fahrzeuge zwischen 10 bis 20 Jahren stiegen um 1,8 Prozent auf durchschnittlich 11.513 Euro, Youngtimer, also Autos ab 20 Jahren, wurden um 1,4 Prozent teurer und liegen aktuell bei 9.847 Euro. Gleichzeitig ist auch just in diesen Segmenten das Angebot nach wie vor rückläufig. Gerade hinsichtlich Youngtimern allerdings in Anbetracht der Jahreszeit nachvollziehbar; für gepflegte Sammlerstücke ist jetzt schlicht keine Saison. Wie dem auch sei: Im Monatsvergleich wurden 7,8 Prozent weniger Youngtimer und 1,7 Prozent weniger Autos zwischen 10 und 20 Jahren angeboten. Unter den Fahrzeugklassen ziehen die Preise vor allem bei Sportwagen auf durchschnittlich 69.049 Euro und somit um 3,3 Prozent an. Die zweitstärkste Steigerung gab es in der oberen Mittelklasse mit einem Plus von 1,5 Prozent und einem Durchschnittspreis von 62.931 Euro.



Zum Schluss noch ein Blick auf die Verteilung nach Antriebsarten: Hier wurden im November um 11 Prozent mehr gebrauchte E-Fahrzeuge zum Verkauf eingestellt, die Nachfrage ist um 1 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von 3,5 Prozent kamen auch mehr Diesel- und Hybrid-Fahrzeuge auf den Markt. LPG-Fahrzeuge verzeichnen ein Nachfrageplus von 41 Prozent, das Angebot stieg um 24,5 Prozent.