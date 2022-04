Goodyear ist "Sommerreifenhersteller des Jahres"

Vier Reifenvergleiche hat die Redaktion der deutschen AutoBild dieses Jahr durchgeführt, drei davon konnte Goodyear gewinnen. Erst wurde der Goodyear EfficientGrip Performance 2 zum "Eco-Meister“ in der Mittelklasse (215/55 R17) gekürt, dann gewann der Goodyear EfficientGrip 2 SUV den Vergleich im SUV-Segment (235/55 R18) und schließlich etablierte sich der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 als bester getesteter Sportreifen (245/40 R19).



„Somit können wir uns nach der zweimal in Folge erhaltenen Auto Bild -Auszeichnung „Hersteller des Jahres von Ganzjahresreifen“ 2020 und 2021 jetzt auch über den Titel in der Kategorie Sommerreifen freuen. Diese Ehrung ist ein großer Erfolg für unser internationales Entwicklungsteam und bestätigt das top Niveau unserer aktuellen Produktpalette“, so Guido Hüffer, General Sales Director Consumer Replacement DACH.



Darüber hinaus haben Goodyear-Reifen 2022 noch weitere Tests gewonnen, und zwar der Goodyear EfficientGrip Performance 2 den ADAC/ÖAMTC/TCS-Test in der Größe 185/65R15 und der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 den Vergleich von auto motor und sport in 245/45R19.