Honda Civic e:HEV – schon gefahren

Ob über die Autobahn oder die kurvenreichen Hügelstraßen rund um Valdemanco: der Civic liegt wie auf Schienen auf dem Asphalt, reagiert direkt und prompt, das kraftvolle Drehmoment zaubert beim Beschleunigen breite Grinser ins Gesicht, der Sound im Sportmodus klingt richtig gut … der dynamische Test-Drive rund um Madrid macht also rundum Spaß!

Zu verdanken ist das nicht nur dem optimierten Antriebssystem, sondern auch einem etwas längerem (plus 35 mm) Radstand, einem Update des elektronischen Stabilitätssystem (Agile Handling Assist) oder auch der verbesserten Karosseriesteifigkeit

Letztere schlägt übrigens noch die zweite Fliege mit der Klappe: Die steifere Karosserie trägt auch dazu bei, dass Geräusche und Vibrationen weniger stark in den Innenraum übertragen werden – es sitzt sich angenehm und auffallend ruhig im Civic.



Was leister das Hybridsystem?

135 kW/184 PS wirft der Elektromotor in die Waagschale, dazu ein Drehmoment von 315 Nm. 105 kW/143 PS Leistung brignt der Benzinmotor. Je nach Fahrsituation bewegt sich der Civic automatisch im Elektro-Modus (Stadtfahrten), Verbrennermodus (konstant hohes Tempo auf der Autobahn, wird aber bei Bedarf vom Elektromotor unterstützt) oder im Hybridantrieb (beim Beschleunigen). Das kann er übrigens von 0 auf 100 km/h in nur 7,8 Sekunden.



Das Börserl freut’s auch

Keine Frage: Beim Glühen durchs Madrider Hinterland schnellt der Spritverbrauch schon in die Höhe: Dennoch: der vom Hersteller angegebene Durchschnittsverbrauch für unser Testemodell „Advance“ von 5,0 Liter ist trotz hurtigst zurückgelegter Sprints locker machbar. Das freut den zukünftigen Civc-Fahrer und sein Geldbörserl.

Gut behütet …

Bei allem Fahrspaß darf natürlich auch die Sicherheit nicht zu kurz kommen. Bei Honda ist man mit den serienmäßigen Sensing-Assistenzsystemen in jedem Fall auf der sicheren Seite. Die an sich schon üppige Palette ist nun erstmals mit einem Stauassistenten mit Lenkunterstützung versehen. Der Traffic Jam Assist unterstützt ab 0 km/h dabei, das Auto in der Spur zu halten und schaltet ab circa 60 km/h automatisch auf den aktiven Spurhalteassistent um.

Zweite Neuheit im Sensing-Sortiment ist das adaptive Fernlicht. Der weiterentwickelte Fernlichtassistent schaltet bei entgegenkommendem Verkehr nun automatisch mehrere LEDs separat ein- und aus.



Wer fährt auf ihn ab?

In die Zielgruppe für dieses so dynamische und fahraktive Auto wird sich sicher auch jüngeres Publikum einreihen. Die effiziente Art der Fortbewegung dazu, entsprechende Konnektivität – und fertig ist ein angesagtes Sport-Allrounder. Auch der Kofferraum ist (bis auf die Kante hinten an der Rücklehne) mit 410 bis 1.220 Litern Volumen sehr alltagstauglich.

Technische Daten Honda Civic e:HEV Elegance:

- Länge / Breite / Höhe: 4,551 / 2,082 / 1,408 Meter

- Gewicht: 1.517 kg

- Motor: 2.0 i-MMD Hybrid mit Vierzylinder-Atkinson-Motor

- Leistung: Benzinmotor: 105 kW (143 PS) PS bei 6.000 U/min; Elektromotor: 135 kW (184 PS)

- max. Drehmoment: Benzinmotor 186 Nm bei 4.500 U/min; Elektromotor: 315 Nm

- Getriebe: Sechsgang-Handschalter

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 7,8 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP: 4,7 Liter/100 km

- C02-Emissionen: 108 g/km