Wenn man bedenkt, wo der Sportage vor 28 Jahren einmal angefangen hat, ist das Auftreten der fünften Generation schon mehr als beeindruckend. Damals ließ man das neuartige Kompakt-SUV bei Karmann in Osnabrück fertigen, als diese noch nicht zu VW gehörten. Von Generation zu Generation mauserte sich der Sportage aber immer mehr zu einer festen Größe im Marken-Portfolio – und zwar dermaßen, dass es nun erstmals für Europa eine eigene Version gibt. Und genau von der haben die Südkoreaner nun die ersten Bilder veröffentlicht.



Im September geht es dann mit der Präsentation richtig los, die ersten Fahrzeuge sollen Anfang 2022 ausgeliefert werden. So oder so wurde die neue Sportage-Generation in Zusammenarbeit der Kia-Designzentren in Korea, Deutschland, den USA und China entworfen. Optik und Charakter des Modells sind von der im Frühjahr vorgestellten neuen Kia-Designsprache „Opposites United“ (Vereinte Gegensätze) geprägt. Das kraftvoll-elegante Außendesign mit scharfen Linien und spannungsvollen Oberflächen knüpft zugleich an Charakteristika der Vorgenerationen an. Auch im Profil bleibt der SUV seiner „Sports Utility“-DNA treu. Erstmals wird der Sportage mit einem farblich abgesetzten Dach angeboten, das die sportliche Seitenansicht noch betont.



Das fahrerorientierte Interieur präsentiert sich mit einem modernen, zukunftsweisenden Design, innovativen, intuitiven Technologien sowie einer hohen Materialqualität, die sich auch in den Chrom- und Soft-Touch-Oberflächen zeigt. Ein markantes Hightech-Element ist das breitformatige digitale Cockpit mit gekrümmtem Display und integriertem Touchscreen. Gleichermaßen komfortabel wie luxuriös wirkt die ergonomisch gestaltete Mittelkonsole. Und dass die Innendesigner immer auch an den praktischen Nutzwert gedacht haben, beweisen unter anderem die Kleiderhaken, die hinten in die Kopfstützen der Vordersitze integriert sind.