Kommt der Rekord nach Österreich?

Konkret lautet der Weltrekord nach "Guinness World Records": "Die schnellste Zeit, vier Reifen an einem Auto zu wechseln". Am 12. September 2015 wurde die bisherige Bestzeit vom Team der Umert GmbH & Co. KG aus Miltenberg und Wertheim in Deutschland aufgestellt.



58,43 Sekunden müssen doch zu unterbieten sein. So in etwa denkt das Lehrlingsteam von Lucky Car in Österreich, das sich derzeit auf den großen Tag vorbereitet: Am Samstag, dem 16. Oktober, kommt ein Rekord-Richter von "Guinness World Records" nach Österreich, um der Legendenbildung das offizielle Siegel aufzudrücken. Am Standort 1220 Wien in der Percostraße 3 warten die Lehrlinge nicht allein auf das "Go!" des Jurors: ORF-Sportreporter-Legende Adi Niederkorn führt durch das Programm und die Comedy Hirten werden die Stimmung auflockern. Einlass ist um 10:30 Uhr, um 13:00 Uhr soll der Rekord geknackt werden, anschließend ist ein gemütlicher Ausklang geplant.