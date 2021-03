Lambo von Fußballstar Franck Ribéry zu verkaufen

Das 700 PS-„Batmobil“ steht auf Willhaben

Ein Matt-Schwarzer Lamborghini Aventador ist ja an sich schon kein übles Auto. Wenn als Vorbesitzer allerdings noch der französische Fußballheld und Ex-Bayern-Star Franck Ribéry ins Feld geführt werden kann, wirkt sich das auch nicht gerade wertmindernd aus.

12 Zylinder, 700 PS und eine matt-schwarze Lackierung ab Werk; der angebotene Lambo mit rund 23.500 km auf dem Tacho ist durchaus eine imposante Erscheinung. Die vom Verkäufer aus Tirol aufgerufenen 315.000 € wirken dennoch selbstbewusst. Grund ist der prominente Vorbesitz. Franck Ribery:



Als Europas Fußballer des Jahres im Jahr 2013 bestritt Ribéry mit der französischen Nationalmannschaft 81 Länderspiele und nahm an zwei Welt- als auch zwei Europameisterschaften teil. Den Höhepunkt seiner Karriere, mit sechs DFB-Pokalsiegen, neun Meistertiteln, Triumphen in UEFA Champions League sowie FIFA-Klubweltmeisterschaft, erlebte er vor allem als legendärer „Schmähbruder“ von David Alaba bei Bayern München. Aktuell ist der 37-jährige in Italien für Fiorentina im Einsatz.



Das sportliche Einzelstück mit rund 23.500 km auf dem Tacho ist laut Anzeige in einem neuwertigen Zustand. Das besondere Batmobil wird um 315.000 € auf willhaben angeboten und lädt nicht nur Fußballfans zum Träumen ein.



Zum Promi-Auto auf willhaben