Lamborghini bringt einen neuen Countach

Die Nachricht kam gefühlt aus dem Nichts: Auf Facebook teilte Lamborghini am 9. August ein 20-sekündiges Video mit vielen, schnellen Cuts zwischen Fahrszenen und Postern des Countach. Der Clip endet mit einem kaum sichtbaren, keilförmigen Auto in der Ferne und einer sehr einfachen Botschaft: "Der neue Lamborghini Countach kommt." Yay!

An diesem Punkt habt ihr wahrscheinlich eine Unmenge von Fragen. Wir auch. Alles, was ihr bis hierhin gesehen habt, ist tatsächlich auch alles, was wir wissen. Denn auch die mittlerweile online gegangene, eigene Website zum neuen Countach verrät nicht wirklich mehr. Außer vielleicht, dass der Wagen wohl ohne Heckflügel auskommt und sich daher wohl eher an den früheren Modellen aus den 1970er Jahren anlehnen dürfte.



Viel spannender als die Fragen zum Design sind aber fast die zur Technik. Handelt es sich um ein vollwertiges, neues Modell oder "nur" um einen umgebauten Aventador? Haben wir es sich beim neuen Countach mit einem Serienfahrzeug oder einem Konzept-Auto zu tun? Wird der Wagen überhaupt einen Verbrennungsmotor besitzen oder etwa ihr erstes E-Auto?! Lamborghini selbst verweist immerhin im Spot ständig auf die Zukunft. Es ist also möglich, dass es sich um ein Concept-Car handelt, das einen Ausblick auf die elektrischen Ambitionen des Unternehmens gibt.



Wir wissen, dass der aktuelle Aventador Ultimae der letzte reine V12-Supersportwagen von Lamborghini ist, und wir wissen auch, dass der V12 in einem Hybridformat weiterleben wird. Vielleicht ist das die Richtung, in die der neue Countach gehen wird? Andererseits hat Lamborghini auch bestätigt, dass ein neues V12-Modell mit der Superkondensator-Technologie des Sian bald auf den Markt kommen wird. Auch das könnte der neue Countach sein ...



Eines ist jedoch sicher: Unsere Autonarren-Herzen schlagen beim Gedanken an einen neuen Countach höher wie selten zuvor. Auch, weil die Gefahr besteht, dass die Wiedergeburt einer der größten Legenden der Autowelt am Ende eine große Enttäuschung wird. Ach ... wird schon schief gehen.