Möglich macht das die in beiden verfügbaren Karosserieformen eingeführte Kinematic Posture Control (KPC), Dabei handelt es sich laut Mazda um "ein innovatives System, das die Fahrstabilität weiter verbessert": Es betätigt beim Einlenken gezielt die kurveninnere hintere Radbremse, was wegen der spezifischen Anti-Lift-Achsgeometrie der Hinterradaufhängung ein Einfedern des entsprechenden Rades bewirkt und so für eine reduzierte Seitenneigung und mehr Fahrpräzision sorgt.



Nach wie vor gibt es den Mazda MX-5 mit Stoff- und Blechklappdach und mit zwei Benzinern mit 135 kW/184 PS und 97 kW/132 PS. Neu ist das Sondermodell Kinenbi mit blauem Stoffdach beim Roadster und schwarzem Dachmittelteil beim MX-5 R und einer Nappaleder-Ausstattung in Terracotta.