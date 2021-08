Mehrheit in Deutschland für schärfere Alko-Regeln

Tim Mossholder / Unsplash Mehrheit in Deutschland für schärfere Alko-Regeln | 04.08.2021

36 Prozent befürworten niedrigere Promille-Grenze

Wer mit einer Alkoholkonzentration von über 0,5 Promille im Blut am Steuer erwischt wird, muss mit Bußgeldern, Punkten und sogar mit Führerscheinentzug rechnen. Wer tatsächlich seinen Führerschein verliert, musste in Deutschland bisher ab einer Promillegrenze von 1,6 zusätzlich eine Medizinisch-Psychologische-Untersuchung (MPU) absolvieren. Laut Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig kann diese Begutachtung aber auch schon ab einer Promillegrenze von 1,1 angeordnet werden. Eine gute Entscheidung? Das wollte AutoScout24 von den Autofahrenden wissen.