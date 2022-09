Mieten Sie Ihren Sportwagen

Mieten oder kaufen - eine Frage der Zukunftsvisionen



Elon Musk trat Ende August 2022 in Norwegen vor die Presse und verkündete die frohe Botschaft eines FSD-Teslas, aber nicht wie erhofft in voller Funktion, sondern in der Light-Version. Bisher wird die FSD-Technologie nur in den Vereinigten Staaten von Amerika getestet, grundsätzlich mit Erfolg. So wirklich möchten die Sportwagen von Tesla, die als solche durchaus anzuerkennen sind, nicht alle Wege im Autopilot-Modus zurücklegen. Wenn der Tesla-Chef ankündigt, dass Autos zeitnah selbst fahren, dann ist einerseits darauf verlass, dass bald etwas präsentiert wird. Andererseits sind seine Visionen oft nicht ausgereift genug, um seinen Ankündigungen gerecht zu werden.



Fakt ist, dass der Autopilot in Sportwagen eine höhere Bedeutung gewinnt und offen die Frage gestellt werden muss, ob der Kauf eines neuen Sportwagens für Privatkunden rentabel ist. Wer einen Sportwagen mietet, der verpasst keine Entwicklungsschritte, wie der von Elon Musk angekündigte. Sportfahrzeuge sind teuer, benötigen oft mehr Treibstoff als ein SUV, bei steigenden Treibstoffpreisen lohnt der Blick zu einem E-Sportwagen, um die Kosten zu senken.



Sportwagen nicht bei jedem Autovermieter erhältlich



Es gibt eine Reihe sehr bekannter Autovermieter in Deutschland, die sowohl national als auch international operieren. Ein Blick in ihr Portfolio stellt schnell heraus, dass Sportautos nicht zu den Angeboten zählen. Das hat einen sehr guten Grund, die Autovermieter für die breite Masse bedienen vor allem Urlaubsreisende außerhalb der Urlaubszeit vor allem Geschäftsreisende. Eine Familie mit drei Kindern wird kaum Interesse haben, in einem Sportwagen ihre Urlaubsdestination zu erkunden, Geschäftskunden müssen sich an die Vorgaben der Unternehmen halten, für die sie tätig sind.



Wo bekommt eine Privatperson also ein Sportfahrzeug zur Miete her? Anbieter wie Diamond Cars konzentrieren sich auf einen speziellen Kundenkreis, der einen Sportwagen mieten möchte und nicht irgendeinen, sondern aus der Luxusklasse. Premiumhersteller wie Mercedes, Ferrari, Lamborghini und Porsche liefern die Sportfahrzeuge für Kunden, die ein Sportauto lieber mieten als kaufen. Worauf aber kommt es beim Mieten eines Sportwagens an?



Sportwagen-Angebote vergleichen



Anbieter sind an keine Preisobergrenzen gebunden, weshalb Kunden etwas genauer hinsehen müssen, wenn sie einen Sportwagen mieten. Nicht alle Fahrzeuge sind ab der Volljährigkeit zulässig und Autovermieter für Sportwagen setzen in der Regel ein Mindestalter voraus, damit Privat- und Geschäftskunden einen Sportwagen ausgehändigt bekommen.



Sportfahrzeuge sind deutlich teurer als Autos der Mittelklasse, weshalb unbedingt eine Vollkaskoversicherung abzuschließen ist. Bei einem Unfall ist mit der Haftpflichtversicherung nur der Unfallgegner abgesichert, die eigenen Fahrzeugschäden trägt der Fahrzeugeigentümer. In dem Fall der Mieter des Fahrzeugs. Bei Grenzübertritten ist vorher die Erlaubnis des Vermieters einzuholen, in dem Fall wird die Zusatzklausel "Mallorca-Police" in der Haftpflichtversicherung fällig. Online können Interessenten alle Angebote der Anbieter miteinander vergleichen.