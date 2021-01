Mini Facelift für 2021 vorgestellt

Mini Facelift für 2021 vorgestellt | 27.01.2021

Modellpflege für Cabrio, Drei- und Fünftürer

Mini frischt zum Frühjahr 2021 das Modellprogramm des Mini umfassend auf. Dank einer "reduzierten Formensprache" sollen die Designmerkmale der Baureihe noch besser zur Geltung kommen als bisher. In den Innenraum von 3-Türer, 5-Türer und Mini Cabrio ziehen frische Akzente im Cockpit, neue Komfort-Optionen, eine moderne Lichtinszenierung und ein optimiertes Bediensystem ein.

Von einer neuen Dämpfertechnologie und zusätzlichen Fahrerassistenzsystemen sollen Fahrspaß und Sicherheit profitieren. Und dank neuer Trims und Ausstattungspakete lassen sich die kleinen Briten noch gezielter individualisieren. Hier die Neuerungen für den Mini 3-Türer, Mini 5-Türer und das Mini Cabrio in Kurzform.



• Puristisches Erscheinungsbild durch neues Frontdesign.

• Erweiterung der Serienausstattung um LED-Scheinwerfer.

• Charakteristische Side Scuttles in neuem Design.

• Neugestaltete Heckschürze, LED-Heckleuchten im Union-Jack-Design jetzt serienmäßig.

• Weltweit einzigartige Innovation: Multitone Roof.

• Neue Karosseriefarben und Leichtmetallräder.

• Interieuroberflächen und Luftauslässe in neuem Design.

• Neugestaltete Lenkräder, erstmals optional beheizbar.

• Multifunktionales Instrumentendisplay mit 5 Zoll-Farbdisplay.

• Zentralinstrument mit neuer Einfassung in Piano Black Hochglanz,

serienmäßigem 8,8 Zoll-Display und moderner Grafikdarstellung.

• Sportsitze in neuer Farbvariante Light Chequered.

• Neue Option Ambientes Licht mit zusätzlichen Umfängen.

• Adaptives Fahrwerk jetzt mit frequenzselektiver Dämpfung.

• Erstmals elektrische Parkbremse verfügbar.

• Aktive Geschwindigkeitsregelung jetzt mit Stop & Go-Funktion.

• Mehr Sicherheit durch neue Spurverlassenswarnung und Schlechtwetterlicht.

• Piano Black Exterieur mit erweiterten Umfängen.

• Gezielte Individualisierung durch neue Ausstattungspakete.

„Die gesteigerte Produktsubstanz des MINI ist auf den ersten Blick zu erkennen und überall spürbar“, sagt Projektleiterin Petra Beck. „Das gilt für das Design, die Materialien und die Qualitätsanmutung im Innenraum ebenso wie für die zahlreichen neuen Funktionen in den Bereichen Bedienung, Fahrspaß und Fahrerassistenz.“



Markteinführung in Österreich beginnt im März 2021. Die Motorenpalette reicht wie gewohnt von 75 PS im Mini One First bis hin zu den 231 Pferden im Mini John Cooper Works. In Sachen Preise startet das neue Mini-Vergnügen für den erwähnten One First als Dreitürer bei € 19.800,-. Open Air Liebhaber finden mit dem Mini One Cabrio um € 25.750,- ihre Einstiegsdroge und wer es krachen lassen will muss für den Mini JCW mindestens € 33.650,- auf den Tisch legen. Der vollelektrische Mini Cooper SE bekommt freilich auch ein Lifting. Er startet nun bei € 33.050,-.