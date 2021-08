Neuer Honda Integra bestätigt?

In den USA hat Acura - Hondas "Premium-Ableger" - offiziell bestätigt, dass 2022 ein neuer Integra kommen wird. Und geht es nach den ersten Bildern, auch so, wie Fans ihn sich erhoffen: also ein zweitüriges Coupé.

Die Woche läuft es ja mit den Wiederbelebungen legendärer Namen. Gerade haben wir verdaut, dass Lamborghini einen neuen Countach bringt, und nun zieht auch Honda nach ... wobei: Ein wenig Zurückhaltung beim Freudentanz ist nicht gerade unangemessen.



Immerhin ist noch nicht bestätigt, dass es einen neuen "Honda Integra" geben wird, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Die offizielle Ankündigung und das obige Teaser-Bild (der Name ist traditionell in die Stoßstange eingeprägt) stammen jedenfalls von Hondas Premiummarke Acura, die die Bombe auf der laufenden Monterey Car Week in Kalifornien platzen ließ.



Der Integra war eines von zwei Modellen in der anfänglichen Produktpalette, als Acura im März 1986 in den USA auf den Markt kam. Nun soll diese Geschichte also um ein weiteres Kapitel bereichert werden, wenn der Neue 2022 als "neuer, kompakter Einsteiger in den Premium-Markt" einsteigt.

HOLY CRAP!! @Acura announced the Integra return with a drone show. pic.twitter.com/zxl7iUD1SZ — Kurt Bradley (@kurtbradley) August 13, 2021