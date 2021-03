Peugeots neuer 308 wird noch digitaler

Um die Fragen aller Fragen gleich zu klären: Nein, einen rein elektrisch betriebenen 308 gibt es nicht. Für die Verantwortlichen ergibt ein E-Mobil dieser Größe einfach keinen Sinn. Diese Ehre bleibt dem 208 vorbehalten. Beim kompakten Bruder hingegen darf man sich über einen Plug-in-Hybrid freuen, was nur ein Detail ist, an dem sich zeigt, wie wichtig dieses Segment für Peugeot nach wie vor ist.



Der neue 308 ist elf cm länger als sein Vorgänger, hat einen um 55 mm verlängerten Radstand für mehr Platz im Fond und eine um 20 mm reduzierte Höhe, damit die Optik etwas knackiger ausfällt. Das Kofferraumvolumen beträgt 412 Liter mit 28 Litern Stauraum unter dem Fußboden. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen sind es maximal 1.323 Liter. An der Front fällt sofort das neue Markenlogo auf, hinter dem auch das Radar für die Fahrerassistenzsysteme verschwindet. Die Scheinwerfer vertrauen auf LED-Technologie und die hakenförmigen Tagfahrlichter sind mittlerweile zum Erkennungzeichen aller aktuellen Löwenmodelle geworden. Wer sich für einen GT oder GT Pack entscheidet, bekommt zudem Matrix-LED-Scheinwerfer für eine noch exaktere Ausleuchtung.

Völlig neu auch das Lenkrad, das über Sensoren verfügt, die den Griff des Fahrers am Lenkrad bei der Nutzung der neuen Fahrhilfen erkennen können. So lassen sich komfortabel das Infotainment- als auch die Assistenzsysteme bedienen. So wie im 208 auch ist das volldigitale Cockpit weit oben am Armaturenbrett angeordnet und ab der Ausstattung GT in 3D-Optik erhältlich. Natürlich gibt es auch noch Knöpfe für die essentiellsten Funktionen. Diese sind aber sogenannte virtuelle Klaviertasten, die die physische Frontblende der Klimaanlage ersetzen. Ihr Vorteil: Sie lassen sich je nach persönlichen Vorlieben frei mit Funktionen belegen. Ein kleines Hebelchen zur Wahl der Fahrstufen schafft auf der Mittelkonsole Platz für zwei Getränkehalter, zwei USB-C-Steckdosen und insgesamt 34 Liter Stauraum.



Wer lieber redet, der kann über die Spracherkennung mit “OK PEUGEOT“ den Sprachassistenten starten, und falls doch alles schief gehen sollte, so bleibt zumindest ein Home-Button, über den man auf dem 10,25 Zoll Touchscreen am Armaturenbrett wieder ins Hauptmenü zurückkehren kann.