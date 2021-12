Renault Kadjar-Nachfolger heißt Austral

Sein Name leitet sich ab vom lateinischen Wort "australis", auf Deutsch: "südlich", das in abgewandelter Form in viele europäische Sprachen eingegangen ist, darunter auch ins Französische. Renault betont mit der Namenswahl seine französische Herkunft, signalisiert aber gleichzeitig Internationalität.



"Der Name lädt ein zum Reisen und ist perfekt für einen SUV geeignet. Die Phonetik ist harmonisch, ausgewogen und für jeden leicht auszusprechen", erläutert Sylvia Dos Santos, Model Naming Strategy Manager Renault Marketing die Namensfindung für den Austral.