Dem Auto beim Rosten zusehen ist der eine Weg. Der andere ist – handeln! Deshalb kam es vor kurzem erneut zu einer groß angelegten Rost-Check-Aktion in Ostösterreich. Wer mitmachte, bekam sein Auto genau unter die Lupe genommen, von der umfangreichen Bestandsaufnahme des Unterbodens bis zur Endoskop-Untersuchung der Hohlräume. Ein Befund im Anschluss gibt dem Fahrzeughalter Sicherheit bzw. Vorschläge zur Beseitigung vorhandener Mängel.



Auch Elektroautos rosten

Bei den insgesamt 271 inspizierten Pkw waren auch Elektroautos darunter – denn trotz der modernen Antriebsform sind sie nicht vor Rost gefeit. 57 Fahrzeuge bekamen von den Rostschutzexperten von DKS eine weiße Weste bestätigt, 122 zeigten leichten Oberflächenrost – in der Hauptsache am Achskörper, an den Türen und im Motorraum – und 48 mittleren Rost. Schwerer Rost bis in die Hohlräume und durchgerostete Stellen wurden bei 44 Fahrzeugen festgestellt.



Österreicher nutzen ihren Pkw lange und sind durchaus bereit, in den Erhalt zu investieren – solange sie rechtzeitig, verständlich und umfangreich informiert werden. Zu den Erkenntnissen der Fachleute zählte, dass Fahrzeuge recht unabhängig von Marke, Baujahr und Kilometerstand rosten. Wer in entsprechenden Schutz investiert und auf Pflege setzt, ist in jedem Fall auf der sicheren Seite. „Heuer machten die Baujahre 2021 bis 2015 bereits 19,56 Prozent aus. Das zeigt das steigende Bewusstsein dafür, dass auch jüngere Fahrzeuge bereits Rost ansetzen können“, so Thomas Knapp (im Bild beim Rost-Check in Eisenstadt) vom Rostschutzprofi und Generalvertrieb für Dinitrol-Produkte DKS Technik GmbH.