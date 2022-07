Skoda Fabia Kombi läuft aus

Es war einmal in Paris: Vor 22 Jahren auf der Paris Motor Show erblickte der Fabia Kombi zum ersten Mal das Licht der Autowelt. Schon damals war er ein bisschen sowas wie ein bunter Hund; Kombis im Kleinwagen-Segment waren selten. Und solche, die bei 4,22 Metern Länge Platz für Fünf und ein Kofferraumvolumen von 426 bis maximal 1.225 Litern bieten umso seltener. Mit dem Wechsel zur zweiten Generation steigt das Basis-Volumen auf 480 Liter, das maximale Volumen sogar um beeindruckende 235 auf insgesamt 1.460 Liter und damit auf ein Niveau, das sonst erst Fahrzeuge in der Kompaktklasse bieten. Die dritte Generation wird 2014 vorgestellt und etabliert den Fabia schließlich als Fahrzeug für längere Strecken mit voller Sitzbelegung. Das Kofferraumvolumen steigt bei aufgestellter Rückbank um weitere 50 auf jetzt 530 Liter, damit erreicht das Gepäckabteil sogar die Dimensionen von Mittelklasse-Kombis. Nicht umsonst wurde er also, auch dank attraktivem Preis-Wert-Verhältnis, mit jeder Generation vor allem bei jungen Familien zum begehrten Begleiter im Alltag.



Eine Tatsache, die sich auch gut in Zahlen ausdrücken lässt: Bis heute hat Skoda über 1,5 Millionen Exemplare des Fabia Combi (inklusive der Nutzfahrzeug-Variante Praktik) produziert. Weltweit gesehen lag der Combi-Anteil damit generationsübergreifend bei 34 Prozent, in Österreich sogar bei rund 50 Prozent.



Die Fabia Combi Generationen im Überblick:

1. Generation (2000 bis 2006): 574.600 Einheiten

2. Generation (2007 bis 2013): 513.400 Einheiten

F3. Generation (2014 bis heute): > 420.000 Einheiten



In Spitzenjahren wurden jährlich bis zu 4.200 Fabia Combi hierzulande ausgeliefert.