Skoda Karoq TSI im Test

Die Zeiten waren schon einmal besser. Das gilt ganz generell, aber in diesem Fall speziell für Leute, denen grazile, elegante Dreispeichenlenkräder gefallen. Sie bekommen seit Längerem auch von den sonst so stilsicheren Interior Designern bei Škoda die schlechte Nachricht übermittelt, dass man die dritte Strebe weggelassen hat. Wir wollen den Leuten keine Absicht unterstellen, vermutlich ein Nachschubproblem. Dort, wo sich diese dritte Strebe in den guten alten Zeiten mit dem satt angriffigen, rinderummantelten Lenkradkranz verbunden hätte, ragt jetzt wie zur Sichtbarmachung eines Phantomschmerzes noch ein Reststummelchen nach innen, mit einer beschrifteten Plakette obendrein. Das muss einem nicht gefallen. Aber zum Glück löst sich des Fahrers Blick zwangsläufig vom Lenkrad und richtet sich nach vorn, sobald das Gefährt in Bewegung gebracht wird. Und siehe da, dann ist ganz schnell Schluss mit dem Gemecker im Karoq.

Ansonsten: Perfektionismus

Der 150 PS starke Benzinmotor deckt in Kombination mit der zivilisierten Automatik (7-Gang-DSG) locker alles ab, was ein normal eingestellter Kraftfahrer im täglichen Betrieb so abruft. Die Öko-Konzession in Form der selbsttätigen Zylinderabschaltung versieht absolut unauffällig ihren Dienst und hilft Sprit sparen, doppelt gut in Zeiten, in denen ein Besuch an der Tankstelle beinahe dreistellige Kosten verursacht. Noch mehr hilft Zurückhaltung im Gasfuß, dann klappt's auch mit Verbräuchen unter acht Litern.