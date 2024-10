Subaru Forester – schon gefahren

Ein Nachfolger des 1997 eingeführten Gelände-SUVs steht schon in den Startlöchern. Generation Nr. 6 wird in Österreich – im Gegensatz zu manchen anderen Ländern in Europa – erst 2025 anlaufen.

Ein Nachfolger des 1997 eingeführten Gelände-SUVs steht schon in den Startlöchern. Generation Nr. 6 wird in Österreich – im Gegensatz zu manchen anderen Ländern in Europa – erst 2025 anlaufen.

Erfolg wird belohnt. Nachdem etwa in der Schweiz bald ein gutes Forester-Jahr beendet wird, kommt es heuer noch zur Markteinführung des 4,67 Meter langen SUV-Modells mit dem markeneigenen e-Boxer.



Auf Ostereiersuche



In Österreich werden zuerst noch die Bestände verkauft, bevor man im Frühjahr 2025 zur Markteinführung schreitet. Die Preise starten derzeit bei 46.290 Euro, die neue Generation soll sich stark daran orientieren, obwohl man auf viele Verbesserungen verweisen kann. Auf ersten Fahrten konnten wir die verbesserte Sitzbefestigung – das ganze Auto fühlt sich dadurch entspannter an – ebenso goutieren wie die bessere Geräuschdämmung im Dachbereich und das dritte Fenster, das für eine verbesserte Sicht nicht mehr ansteigt.



Das bekannte Sicherheitssystem EyeSight verfügt nun über fünf neue Funktionen, andere wurden optimiert. Am Papier wurde der feingetunte e-Boxer zwar schwächer (136 statt 150 PS), Spitzentempo (188 km/h) und Anhängelast (1870 Kilogramm) sind jedoch gleich geblieben. Pfiffig: Es finden sich mehrere grafische „Easter Eggs“. So kann man sich im ganzen Auto auf die Suche nach Pfotenspuren, einem Kolibri und einigem mehr machen.