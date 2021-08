Suzuki Swaze jetzt als Holiday Edition

Sagt niemals Corolla zu ihm ... OK: von mir aus könnt ihr das ruhig. Denn wie schon auf den ersten Blick unschwer zu erkennen ist, ist der Suzuki Swaze ja auch genau das. Ein Corolla Touring Sports mit anderer Nase und neuen Logos. Aber so abschätzig das jetzt auch klingt ist es freilich nicht gemeint. Immerhin bedeutet das moderne Hybrid-Technik, reichlich Platz, Top-Verarbeitung und anständige Mitgift ... und just diese bessert Suzuki mit der Holiday Editon jetzt noch etwas weiter auf.



Ab sofort und bis 30.09.2021 warten folgende Vorteile:

• 3.000 Euro Holiday Bonus

• Dachfolierung in Schwarz

• Attraktive geräumige Badetasche

• Zwei hochwertige SUZUKI Badetücher



Wer mehr zum Auto selbst erfahren möchte: Hier geht es zu unserem Test.