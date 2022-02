Suzuki Vitara Strong Hybrid: Marktstart mit Bonus

Seit Anfang diesen Jahres gibt es den Suzuki Vitara nun also auch als "Strong Hybrid"; also als Vollhybrid, der einen 1.5-Liter-Dualjet-Vierzylinder-Benzinmotor mit 102 PS (75 kW) und 138 Nm Drehmoment mit einem Elektromotor mit 24 kW Leistung und 60 Nm Drehmoment sowie einem automatisiertem Schaltgetriebe (AGS) kombiniert. Sowohl mit Vorderrad-Antrieb, wie auch als Allradler erhältich wird so (kurzes) rein elektrisches Fahren ebenso möglich wie prinzipiell sehr spritsparend unterwegs zu sein; so Suzuki. Der WLTP-Wert liegt kombiniert bei guten 5,8 bis 5,9 Litern auf 100 Kilometern.



Zu den Möglichkeiten rein elektrischen Fahrens sagt Suzuki im O-Ton:

Bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h ist für kurze Strecken ausschließlich elektrisches Fahren notwendig. Rein elektrisch im heimischen Wohngebiet, im Hybridmodus mit Unterstützung des Benziners über Landstraße und Autobahn, und zum Schluss wieder elektrisch und emissionsfrei in der Stadt und auf den Parkplatz. In Szenarien wie diesen verbindet der VITARA 1.5 Strong Hybrid im Alltag die Vorzüge des alleinigen elektrischen und lokal emissionsfreien Fahrens mit der uneingeschränkten Praxistauglichkeit eines konventionellen Benziners.



Angeboten wird der Vitara 1.5 Strong Hybrid in den Ausstattungen shine und Flash, wobei letztere den Top-Trim für den Nippon-Kraxler darstellt. Erstere startet bei 30.990 und bietet unter anderem bereits Keyless go, Klima-Automatik, Sitzheizung und LED-Scheinwerfer. Die flash-Ausstattung ab 33.590 Euro fügt diesem Mix dann noch ein Navigationssystem, ein Panorama-Glasschiebedach, 17-Zoll-Alufelgen und mehr hinzu.



Klingt interessant? Geht es nach Suzuki, solltet ihr dann schnell sein, denn den ersten 200 Kunden winkt nun der erwähnte Jacques Lemans-Bonus in Höhe von 1.000 Euro brutto sowie eine Hybromatic Uhr im Wert von 449 Euro.