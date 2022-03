Suzuki baut 3+2 Garantie weiter aus

Seit April 2017, als Suzuki in Österreich begann die 3+2 Versicherungsverlängerung anzubieten, haben sich insgesamt 34.000 Kunden für eine eben solche entschieden. Ein großer Erfolg für den Importeur der japanischen Marke und seinen entsprechenden Partner, die CG Car-Garantie Versicherungs-AG. Bei den ersten dieser Autos (Erstzulassung 31.03.2017) aber auch diese lange Garantie-Phase nun bald aus. Diesen will man nun eine weitere Verlängerung auf bis zu acht Jahre Gesamtlaufzeit und bis zu 180.000 km Laufleistung zu günstigen Konditionen anbieten. Dafür werden die Kunden zum "Geburtstag" ihres Autos direkt entsprechend angeschrieben. Natürlich kann die Verlängerung aber auch aktiv durch die Kunden selbst jederzeit während er Laufzeit abgeschlossen werden. Die Preise beginnen bei 179 Euro/Jahr und variieren je nach Modell.



Gerade bei Autos ab fünf Jahren wohl ein attraktives Angebot, da der Baugruppenumfang auch kostenintensive und schadenanfällige Bauteile umfasst; also etwa auch Elektro- und Hybridantriebe.



„Die vor fünf Jahren gestartete 3+2 Garantie für Suzuki Neufahrzeuge hat sich äußerst erfolgreich entwickelt. Mit dem Angebot, die Garantie ab sofort bis zu acht Jahre zu verlängern, können wir unseren Kunden noch mehr Zusatzleistungen anbieten und sie bestmöglich betreuen“, zeigt sich Roland Pfeiffenberger MBA (Managing Director SUZUKI AUSTRIA) erfreut.



„Mit der Erweiterung unserer Kooperation mit der CG Car-Garantie Versicherungs-AG ist es uns möglich, die Fahrzeuge unserer Kundinnen und Kunden bis zum achten Jahr ab Erstzulassung sehr kostengünstig abzusichern.“, erklärt Rudolf Landerting MTD (General Manager After Sales SUZUKI AUSTRIA). „Besonders stolz sind wir auf die Integration der Hybridkomponenten. Gerade die Elektromobilität sorgt noch für Unsicherheiten bei Folgekosten im Reparaturfall.

Mit der Garantieverlängerung können diese Bedenken voll und ganz ausgeräumt werden.

Wir sind uns sicher, dass die Garantieverlängerung bis zum achten Jahr ab Erstzulassung, ein großartiger Mehrwert für unsere Kundschaft, aber auch für unsere Vertragshändler ist.“



„International arbeiten wir schon seit über zehn Jahren mit Suzuki zusammen. In dieser Zeit hat sich eine vertrauensvolle und verlässliche Partnerschaft entwickelt. Wir freuen uns, Suzuki-Käufer*innen mit der Garantieverlängerung pünktlich zum fünfjährigen Jubiläum der 3+2 Garantie jetzt einen noch längerfristigeren Schutz anbieten und gleichzeitig die Kundenbindung an den Handel stärken zu können.“ betont Ivan Lattarulo, Direktor Schweiz und Österreich CarGarantie