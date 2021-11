Team Aigner wird Markenbotschafter

Vier Geschwister und zwei Guides bilden das niederösterreichische Team Aigner – drei der Geschwister sind seit der Geburt stark sehbehindert, was sie selbstverständlich nicht von den Pisten fernhält. Veronika, Barbara und Johannes Aigner werden von ihren Guides Klara Sykora und Matteo Fleischmann sowie ihrer Schwester Elisabeth bei den Trainings und Wettka?mpfen begleitet.



Wenn es um die Mobilität geht, gibt es für das O?sterreichische Paralympische Committee seit 2017 einen Partner: Toyota Austria. Es handelt sich hier um die zweite Mobilita?tspartnerschaft nach dem Tischtennis-Ass Krisztian Gardos.



O?PC-Pra?sidentin Maria Rauch-Kallat u?ber die Kooperation: „Toyota ist fu?r uns ein wichtiger Partner mit weltweiten Erfolgen in Sachen Mobilita?t. Uns verbindet die Leidenschaft fu?r Mobilita?t, die auch fu?r Menschen mit Behinderung ein sehr wichtiges Thema und die treibende Kraft der Inklusion ist. Es freut uns, dass wir der paralympischen Bewegung in O?sterreich noch mehr Energie verleihen und mit innovativen Hybrid- und Brennstoffzellenautos auch im Sinne der Umwelt agieren."



Anfang März 2022 finden in Peking die Paralympischen Winterspiele statt. Beim Team Aigner stand dieses Vorhaben schon lange ganz oben auf der Priorita?tenliste.