Tipps zum Autofahren mit Anhänger

Viele Neuwagen haben die Anhängerkupplung bereits ab Werk verbaut. Der Vorteil liegt darin, dass es einen Eintrag in der Zulassung gibt. Bei einer Nachrüstung müssen Sie die Eintragung der Kupplung beim TÜV vornehmen lassen. Die Integration der Kupplung ab Werk kann häufig unsichtbar erfolgen. Hat Ihr Wagen dieses Ausstattungsmerkmal nicht, können Sie die Installation einer Anhängerkupplung auch nachträglich vornehmen lassen. Sie haben die Wahl zwischen starren, abnehmbaren und versenkbaren Varianten. Die preisgünstigste Lösung finden Sie mit der Integration einer starren Anhängerkupplung. Die versenkbare Variante lässt sich nicht für alle Fahrzeuge realisieren. Alle Varianten haben Vor- und Nachteile, die Sie vor dem Kauf kennen sollten.



Starre Anhängerkupplung



Die starre Anhängerkupplung ist an Ihrem Fahrzeug dauerhaft sichtbar. Die Vorteile liegen in den geringen Anschaffungskosten und der sofortigen Nutzbarkeit, wenn Sie mit einem Hänger fahren möchten. Die Optik des Fahrzeugs ist jedoch dauerhaft verändert, was einige Fahrzeugbesitzer als Nachteil empfinden. Bei leichten Auffahrunfällen bietet Ihnen die starre Anhängerkupplung ebenfalls einen Vorteil, denn die Stoßstange bleibt geschützt,



Abnehmbare Anhängerkupplung



Wie es der Name bereits verrät, nehmen Sie diese Anhängerkupplung bei Nichtgebrauch ab. Der Vorteil liegt darin, dass Sie die Optik des Fahrzeugs durch die Integration der Kupplung nicht verändern. Abnehmbare Anhängerkupplungen sind jedoch teurer. Außerdem ist die Kupplung nicht sofort einsatzbereit, Sie müssen sie vor der Kopplung des Hängers erst installieren.



Versenkbare Anhängerkupplung



Diese Variante ist optisch ansprechend, denn sie ist unsichtbar. Außerdem ist die Handhabung einfacher als bei der abnehmbaren Anhängerkupplung. Es handelt sich jedoch auch um die teuerste Variante der Nachrüstung einer Anhängerkupplung. Außerdem ist diese Variante nicht für alle Fahrzeuge verfügbar.



Achten Sie bei der Bestellung Ihrer Anhängerkupplung grundsätzlich auf die Kompatibilität zu Ihrem Fahrzeug. Sie müssen bei der Bestellung Ihren Fahrzeugtyp angeben. Erst dann bekommen Sie die Varianten angezeigt, die zu Ihrem Fahrzeug kompatibel sind. Grundsätzlich können Sie eine Anhängerkupplung zwar bei jedem Fahrzeug nachrüsten. Es stehen Ihnen aber nicht für jedes Modell alle Varianten der Anhängerkupplungen zur Auswahl.



Autofahren mit Anhänger - das sollten Sie beachten



Wenn Sie einen Führerschein der alten Klasse 3 besitzen, dürfen Sie einen Pkw mit Anhänger fahren. Bei der neueren EU-Fahrerlaubnisklasse B müssen Sie einen erweiterten Führerschein der Klasse BE nachweisen. Das Fahren mit einem Anhänger bedarf einiger Übung. So sollten Sie sich für Ihre erste Fahrt Zeit nehmen und möglichst nicht auf allzu befahrenen Straßen zunächst an Fahrgefühl für das Gespann entwickeln.



Darüber hinaus können Ihnen diese Tipps weiterhelfen:



* Abhängig von der Größe des Anhängers müssen Sie in engen Kurven weiter ausscheren. Achten Sie dabei auf den Gegenverkehr und auf Hindernisse, etwa Begrenzungssteine oder Straßenlaternen

* Das Anfahren mit dem Anhänger verläuft vor allem bei hohem Gewicht zögerlich. Spielen Sie mit Gas und Kupplung oder nutzen Sie bei einem Automatikgetriebe die Sport-Schaltung

* Berücksichtigen Sie den verlängerten Bremsweg beim Fahren mit Anhänger

* Kontrollieren Sie die Beleuchtung vor der Abfahrt

* Vergewissern Sie sich, dass Sie das Sicherheitsseil angeschlossen haben



Mit zunehmender Erfahrung können Sie auch große Anhänger sicher im Straßenverkehr steuern.