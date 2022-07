Über ein halbes Jahr vor der offiziellen Markteinführung hatten wir bereits die Möglichkeit, den kommenden Toyota Corolla, in diesem Fall als Hatchback mit dem 1,8 Liter-Motor, ausgiebig in Belgien, dem Sitz von Toyota Europe, zu testen.

Über ein halbes Jahr vor der offiziellen Markteinführung hatten wir bereits die Möglichkeit, den kommenden Toyota Corolla, in diesem Fall als Hatchback mit dem 1,8 Liter-Motor, ausgiebig in Belgien, dem Sitz von Toyota Europe, zu testen.

Noch macht Toyota mit leichten Folierungen ein klein wenig ein Geheimnis daraus, wie der neue Corolla so aussehen wird. Dennoch reichte unser Tag mit dem neuen Kompakt-Japaner, bei dem wir praktischerweise Rücken an Rücken auch das aktuelle Modell fahren konnten, mehr als aus, um sich ein gutes Bild machen zu können. Dabei haben wir keinen Themenberich ausgelassen: Antrieb, Handling, Infotainment, Innenraum, Kofferraum und mehr: Alles haben wir uns für euch angesehen.Und natürlich arbeiten wir auch bereits an einem klassischen, geschriebenen Bericht. Sobald dieser fertig ist, findet ihr ihn genau hier!