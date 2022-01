Als Toyota letzte Woche sein GR GT3-Konzept und den "Hardcore"-GR Yaris ankündigte, weckte das natürlich unsere Neugier. Vor allem in Hinblick auf den, wie wir nun wissen, offiziell GRMN Yaris genannten Hot-Hatch. Und wir wurden nicht enttäuscht ... außer vielleicht von der Tatsache, dass der böse Kleinwagen auf 500 Stück limitiert und nur in Japan zu haben sein wird.

Zuerst einmal die Basics: Wie zu erwarten, ist der GRMN Yaris straffer, steifer und schärfer, aber überraschenderweise nicht stärker geworden. Sein überragender 1,6-Liter-Dreizylindermotor mit Turbolader leistet immer noch dieselben 268 PS (200 Kilowatt) wie das japanische Standard-Modell. Die Verbesserungen konzentrieren sich stattdessen auf eine Gewichtsreduzierung, eine Versteifung der Karosserie, eine kürzere Übersetzung und optische Anpassungen, die verhindern sollen, dass irgendjemand hier einen "normalen" GR Yaris vor sich wähnt.

Im Detail sagt Toyota, der GRMN Yaris sei 20 Kilogramm leichter geworden. Erreicht wurde das unter anderem durch den Rauswurf der Rückbank (war naheliegend - die war ohnedies kaum brauchbar) und die Verwendung einer Motorhaube und eines Heckspoilers aus Karbon. Zur Erhöhung der Festigkeit sind 565 zusätzliche Schweißpunkte vorhanden. Die GRMN-Version ist außerdem etwa einen halben Zentimeter breiter, einen halben Zentimeter tiefer und verfügt über ein Sechsgang-Schaltgetriebe mit engerer Getriebeübersetzung. Ein mechanisches Sperrdifferenzial ist ebenfalls mit an Bord.



Das ist es, was Sie mit dem serienmäßigen GRMN Yaris bekommen. Für diejenigen, die ein bisschen mehr Action suchen, bietet das Circuit-Paket eine verbesserte Federung mit einstellbaren Bilstein-Dämpfern, stärkere Bremsen, spezielle 18-Zoll-Räder und eine zusätzliche Aufwertung des Exterieurs mit Seitenschwellern und einer Spoilerlippe. Allerdings werden nur 50 dieser Pakete zum Verkauf angeboten. Im Gegensatz dazu bietet Toyota das Rallye-Paket für jeden GRMN Yaris an. Es umfasst einen Satz Rallye-spezifischer Stoßdämpfer und kürzere Stabilisatoren, einen Unterfahrschutz und einen GR-eigenen Überrollbügel. Toyota hat bereits versprochen, einige edr Teile des GRMN ab Herbst als Upgrades auch über Toyota Hänler anzubieten. Ob das bedeutet, dass sie auch außerhalb von Japan zu haben sein werden - ob sie also auch in Österreich konkret für reguläre GR Yaris gekauft werden können - haben wir bei Toyota bereits erfragt. Sobald wir mehr wissen, geben wir Bescheid.

Doch zurück zum GRMN Yaris: Für die Sonderserie können ab sofort Reservierungen über ein Lotteriesystem vorgenommen werden. Die Auslieferungen beginnen im Sommer. Der Startpreis liegt bei ¥7.317.000, was nach heutigem Umrechnungskurs 56.443,34 Euro entspricht. Zum Vergleich: der reguläre Yaris startet bei uns bei 38.990,- Euro.