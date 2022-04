Toyota hat auf Sportwagenfans und Kunden gehört und kann bestätigen, dass ein neuer GR Supra mit intelligentem Sechsgang-Schaltgetriebe (iMT) bald in Europa eingeführt wird. Damit wird Toyota alle drei in Europa erhältlichen GR-Modelle entweder serienmäßig (GR Yaris) oder optional (GR Supra, GR86) mit Schaltgetriebe und drei Pedalen anbieten.



Wie bei Gazoo Racing üblich, wurde bei dieser Entwicklung aber nicht einfach eine Lösung von der Stange verwendet. Ein neues Getriebe sowie eine neue Kupplung wurden speziell für die Leistungs- und Drehmomentcharakteristik des 3,0-Liter-Motors der Supra entwickelt. Gleichzeitig wurden die Bremskontrollsysteme und die Aufhängung des Wagens neu abgestimmt, um eine noch bessere Leistung zu erzielen - Änderungen, die in der gesamten Modellpalette eingeführt werden. Zudem wurde für die neue Variante mit manueller Schaltung die Mittelkonsole überarbeitet, damit die Ergonomie dem Fahrspaß nicht in die Quere kommt.



In Sachen Farben wurden die neuen Lackierungen Moareki Grey und Dawn Blue eingeführt. Exklusiv für das neue 3,0-Liter-Premium-Modell mit Handschaltung wurde außerdem ein mattes Mondsteinweiß vorgestellt - siehe Bilder. Ebenfalls auf denen zu sehen: Im Innenraum wurde das bisherige rote Leder durch eine neue, hellbraune Polsterung ersetzt. Mit dem neuen Alcantara-Paket, bei dem das namensgebende Material für Schaltknauf und Schalthebelmanschette verwendet wird, können die Kunden den sportlichen Charakter ihres Handschaltgetriebes noch verstärken.



Darüber hinaus wurde aber auch noch eine gänzlich neue, Leichtbau-Modellvariante vorgestellt. Neben dem geringeren Gewicht des Schaltgetriebes wurde hier das Leergewicht des Fahrzeugs durch weitere Maßnahmen um 38,3 kg gesenkt, was zu einem noch agileren Fahrverhalten führen soll. Im Detail: Mit dem neuen Schaltgetriebe und den neuen 19-Zoll-Leichtmetallrädern lassen sich 21,8 kg einsparen; weitere 16,5 kg spart der Lightweight durch den Austausch des Audiosystems und den Verzicht auf Lederpolsterung, elektrische Verstellung und Lendenwirbelstütze der Sitze. Leider gibt es dazu - also sowohl zu den genannten Schmiederädern, noch der Stoffausführung innen, bereits Fotos.



Auch Preise und genaue Marktdaten gibt es noch keine. Toyota rechnet allerdings damit, dass die neue Version, die sich zwischen der 4-Zylinder-Variante mit Automatik und der regulären Sechsender-Version einfügen wird, der neue Top-Seller der Supra-Familie werden wird.