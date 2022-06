Vielfahrer haben die stärksten Autos

Kunden, die im Jahr mehr als 24.000 km zurücklegen, haben mit durchschnittlich 148 PS die stärksten Motoren. Die schwächsten Motoren haben Verbraucher, die jährlich nur bis zu 3.000 km zurücklegen, so die Auswertung.



"Es verwundert nicht, dass Vielfahrer auch gleichzeitig Autos mit mehr Motorleistung haben", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. "Denn diese verbringen viel Zeit auf Landstraßen und Autobahnen, wo sich eine große Motorleistung auszahlt. Fahrer, die in einer Stadt wohnen und so auch weniger Kilometer fahren, benötigen meist keine große Motorleistung."



An der Spitze der hochmotorisierten Autos liegt Porsche. Die Fahrzeuge des Stuttgarter Sportwagenherstellers haben im Schnitt 334 PS - das sind 147 Prozent mehr als der Durchschnitt aller Marken. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der britische Automobilhersteller Jaguar und die Seat-Tochter Cupra. Mit Tesla ist auch eine rein elektrische Automarke unter den Top 15 zu finden.



Natürlich muss bei diesen Erkenntnissen aber bedacht werden, dass die Check24-Auswertung lange nicht den Gesamtmarkt abdeckt. Gerade die besonders PS-starken Exoten-Marken wie etwa Lamborghini, Ferrari, Bentley und Co. würden Porsche in Sachen Durchschnittsleistung bei Weitem übertreffen. Aber zumindest ist die Studie für "Deutschland abzüglich der oberen 10.000" (oder so) durchaus representativ ...