Honda hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2022 sein komplettes Line-up zu elektrifizieren. Ergo: Der neue Civic Fünftürer wird ausnahmslos mit Motoren auf den Markt kommen, die Elektro-Unterstützung erhalten. Wortwörtlich meint Honda, er wird "ausschließlich als Hybridfahrzeug erhältlich sein", lässt aber offen ob damit Mild-, Voll- und/oder Plug-in Hybrid Varianten gemeint sind. Man darf aber davon ausgehen, dass die Japaner das Rad mit dem Civic nicht neu erfinden, und sich dementsprechend auf die Technologie verlassen werden, die sie jetzt bereits im Jazz oder CR-V verwenden, vulgo "e:HEV", was ein Vollhybrid-System ist.

Die Beschränkung auf Hybrid-Antriebe für Europa heißt aber nicht, dass es den Wagen nicht an und für sich mit mehr Motoren geben wird. Für die USA etwa wurde generell schon viel mehr zum kommenden Auto verraten. Dort wird er mit einem Saug- und einem Turbo-Motor mit 158 oder 180 PS angeboten, wobei man bei beiden zwischen einer Sechsgang-Schaltung und einem CVT-Getriebe wählen kann; ist aber freilich semi-spannend, weil diese uns ja ohnehin verwehrt bleiben. Interessanter wird es beim Rest, der wohl auch für uns zutreffen wird.



So verlautbaren die US-Kollegen, dass die Verwindungssteifigkeit des Civic um 19 Prozent erhöht und auch das Chassis für sportliches Fahren feingetunt wurde. Auf der praktischen Seite soll die Kofferraumöffnung nun rund 4 Zentimeter breiter sein als vorher, gleichzeitig das Ladevolumen aber etwas weniger werden. Im Innenraum wartet im neuen Cockpit ein bis zu 9" großer Touchscreen für das Infotainment-System (7" ist Serie) mit Apple Carplay und Android-Auto Unterstützung. Optional wartet darüber hinaus ein Bose Sound-System mit 12 Lautsprechern, kabelloses Handyladen und das neue Honda Sensing Assistenzsystem inkl. semiautonomem Fahren.



Und ja: In einem Beisatz wurde auch bestätigt, dass es wieder einen Type-R geben wird. Der eventuelle Haken: Diese Bestätigung erfolgte in der globalen Pressemeldung. Ob dieser also auch nach Europa kommen wird, oder ob er ebenso wie die klassischen Verbrenner-Motoren für die Staaten, anderen Märkten vorbehalten bleiben wird, ist noch offen. Daumen drücken ...