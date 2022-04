Vorschau: Ride The Hills – Sportwagen und Motorradtreffen

Vorschau: Ride The Hills – Sportwagen und Motorradtreffen | 28.04.2022

Prämiere im Herzen der Buckligen Welt am 11.6.2022

Nach mittlerweile über zwei Jahren des fast durchgehenden Verzichts kündigt sich für den Sommer 2022 wieder eine Saison der Auto- und Motorrad-Veranstaltungen an. So auch in der buckligen Welt im NIederösterreichischen Kirchschlag, wo am 11. Juni das Event "Ride the Hills" ausgerichtet wird.