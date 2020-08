Oldtimer-Wandern am Wolfgangsee

Die ADAC Europa Classic 2020 zu Gast in Österreich

Vom 14. bis 18. September starten über 80 historische Fahrzeuge in die dritte Ausgabe der Oldtimer-Wanderung; im österreichischen Salzkammergut. Natürlich gilt aber die Einhaltung besonderer Hygienevorschriften als besonders wichtig.

Fernab u?berfu?llter Straßen und Autobahnen dürfen sich die Teilnehmer der ADAC Europa Classic 2020 auf vier wundervolle Tage inmitten des Salzkammergutes freuen. Start und Ziel ist der romantische Städtchen St. Wolfgang. Die sodann gefahrene Route ist geprägt von imposanten Bergen, dunkelgru?nen Seen, bewaldeten Ho?hen und dem besonderen Flair vergangener Kaiserzeiten. Nach dem Prolog in Bad Ischl macht sich das rollende Museum nämlich zu so manch besonderem Stopp auf. Im Rahmen der Tagestouren geht es beispielsweise zum Schloss Ort, welches viele Jahre als Filmkulisse der Fernsehserie „Schlosshotel Orth“ diente. Weitere Highlights sind die Besuche des Stift Schlierbach oder der KTM Motohall in Mattighofen.



Der a?lteste Teilnehmer auf vier Ra?dern ist in diesem Jahr ein Bentley 3 1?2 Litre Salon von 1934. Stolze 114 Pferdesta?rken hat er vorzuweisen – mehr als ausreichend fu?r die bergige Landschaft des o?sterreichischen Kulturraums. „Musikalische Begleitung“ erfa?hrt die ADAC Europa Classic 2020 durch „More than Words“, die mit zeitgema?ßem dreistimmigem Country-Rock-Pop u?berzeugt. Stefanie Hertel, Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross nehmen erstmalig an der Oldtimerwanderung teil und fahren gemeinsam in einem Trabant 601 aus dem Jahr 1989 mit. Der „Trabi“ hat damit erst ju?ngst das Eintrittsalter fu?r die Riege der Oldtimer erreicht und za?hlt zu den moderneren Fahrzeugen im Teilnehmerfeld.



In der Vergangenheit navigierten die Teilnehmer nach Schildern, diesmal aber ersetzt moderne Technik die altmodische Routenplanung: Erstmals ko?nnen sich die Teilnehmer auf digitale Navigation des Partners TomTom verlassen und so noch ausgiebiger die herrliche Landschaft genießen.



Die Oldtimer-Wandertouren des ADAC stehen ganz unter dem Motto „Lerne zu reisen, ohne zu rasen“ und verzichten abermals auf hektische Streckenfu?hrungen und tickende Stoppuhren fu?r die perfekte Richtzeit. Wie in der Vergangenheit stehen Entschleunigung und Genuss im Fokus. Eine entspannte Tour fu?r Fahrer und Fahrzeuge.