Der 1939er Packard von Dita von Teese

Dieser top-erhaltene 1939 Packard 1703 Super Eight Sedan gehörte einem und ist selbst ein Star. Die US-Oberklasse-Limousine aus den 30er-Jahren war über viele Jahre in etlichen Filmen und Fotografien des Burlesque-Stars Dita von Teese zu sehen. Nun kommt er im Rahmen einer Benefiz-Auktion unter den Hammer.

Wie schon der seltene Porsche 911 Targa von Herrn Trude, soll auch dieser top-erhaltene Packard aus dem Jahre 1939 durch seinen Verkauf Gutes tun. Der Erlös aus der durch den Ahr-Automobil-Club 1924 e.V. organisierten Versteigerung wird zur Unterstützung der Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr verwendet. Zitat: "Mit einem Teil des Erlöses sollen Familien, die Haus und Eigentum verloren haben, ohne Umwege direkt unterstützt werden. (...) Nach nunmehr 3 Monaten nach der Überflutung sind die Betroffenen nach wie vor noch stark in ihrer Mobilität eingeschränkt. Über 40.000 Autos wurden während der Flut zerstört. Die ländliche Lage ohne PKW bringt die Betroffenen somit in eine noch hilfsbedürftigere Situation, sodass gespendete Fahrzeuge derzeit eine entscheidende Hilfe darstellen."

Die Auktion findet am 24.10.2021 - also diesen Sonntag, in der Motorworld Köln statt. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regellung. Es kann auch über diese Website mitgeboten werden.

Kurz-Info zum Auto:

Dieser Packard fällt sofort mit seiner leuchtenden Fehlfarbe auf - und das hat auch (s)einen Grund: Bei diesem 1939 Packard 1703 Super Eight handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Oberklasse Limousine der Amerikanischen 30er-Jahre. Im Gegenteil, es handelt sich um den ehemaligen Packard der US-Tänzerin Dita von Teese. Das Fahrzeug wurde über viele Jahre in etlichen Filmen und Fotografien des Burlesque-Stars präsentiert, bis es 2013 durch die passionierte Sammlerin von Vorkriegsklassikern an einen deutschen Sammler verkauft wurde. Eine Reihe an Bildern der Shootings mit von Teese in ihrem damaligen Packard finden Sie unserer Galerie. Nach dem Import nach Deutschland wurde der Super Eight über ein Jahr umfangreich gewartet und der Motor neu aufgebaut. Seit Oktober 2014 ist er für den deutschen Straßenverkehr mit einem H-Kennzeichen zugelassen. Auf der Classic-Gala Schwetzingen 2021 erhielt er im US-Classic Car Concours D’Elegance eine Prämierung.

Mehr Infos finden sich wiederum auf der Auktions-Seite selbst.