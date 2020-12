Dorotheum versteigert Formel 1-Memorabilia

Arbeitsgeräte von Schumacher, Vettel, Hunt u. v. m.

Aus einer Privatsammlung stammend kommen am 8. Dezember (online) insgesamt 125 Exponate aus der Formel 1 unter den Hammer, die einst Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Nico Rosberg oder, James Hunt gehörten.

Formel 1-Fans mit einem Hang zur Nostalgie sollten sich am 8. Dezember - praktischerweise ein Feiertag - lieber frei halten. Hier kommen über das Dorotheum nämlich 125 Formel1-Memorabilia unter den virtuellen Hammer; einige davon absolute Raritäten.



Ganz 50 davon stehen etwa in Zusammenhang mit Michael Schumacher; darunter Handschuhe, Rennanzüge, Helme, Schuhe und Kappen.



Auch aus den 1960er und 1970er Jahren finden sich Exponate in der Auktion. Von James Hunt, ewiger Konkurrent Niki Laudas und Rock-Ikone des Formel 1-Zirkus, werden ein Paar signierte, original Rennhandschuhe aus der Saison 1973 versteigert (€ 1.500).



Weiters im Angebot: Ein original Puma-Rennanzug der Saison 2013 mit Signatur von Nico Rosberg oder ein Paar original Ferrari Puma-Rennschuhe aus der Saison 2016, signiert vom viermaligen Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel.



Die Auktion bietet weiters Rennfahrer-Helme, Rennbekleidung und darüber hinaus auch noch zahlreiche Fanartikel, vor allem von Ferrari – die legendäre Automarke schrieb mit Michael Schumacher endgültig Rennsportgeschichte.



