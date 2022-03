Ennstal-Classic 2022: Racecar-Trophy ist zurück

Vom Formel 1 Wolf über Abarth, bis Ferrari und Gruppe B Rallye-Monster: Bei der Racecar-Trophy darf alles von der Leine gelassen werden, was Spaß macht und für nichts anderes als Rennen fahren gedacht war. Die Besonderheit, vor allem im Gegensatz zur Ennstal Classic, ist dabei, dass die Fahrer ihre Referenzzeiten auf den gesperrten Strecken selbst wählen dürfen. Wer will (und sich am Steuer seines bei Zeiten SEHR seltenen Gefährts traut), kann es also so richtig fliegen lassen. Die Zuschauer werden es jedenfalls zu schätzen wissen.



Gefahren wird auf drei Schalplätzen: Dem ÖAMTC Experience Center Gut Brandlhof in Saalfelden, der Tauplitzalm Bergprüfung und auf dem Alpenflugplatz Niederöblarn. Zusätzlich werden alle teilnehmenden Fahrzeuge auch am Samstag, 23. Juli beim Porsche Design Grand Prix von Gröbming zu sehen sein.



Ausgeschrieben sind vier Kategorien:

• Rennwagen bis Baujahr 1995

• Gran Turismo bis 1995

• Rallye Cars bis 1995

• Super Cars ab 1995 bis 2022



Nennungen sind noch bis 31. März auf der Website der Ennstal Classic möglich.