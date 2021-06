Oldtimerveranstaltungen im südlichen Niederösterreich

Die Höllental Classic 2021 wurde abgesagt, doch die Veranstalter lassen sich den Spaß am Oldtimer nicht verderben: Mit der Café KunstWerk Trophy und der Mini-HTC stehen zwei lässige Events im Kalender der Oldtimer-Enthusiasten

Doch keine Höllental Classic 2021 im Kalender! Die Durchführenden haben aber genug Ideen, um diesen Rückschlag nur ganz leicht ausfallen zu lassen. Unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften soll bereits am 29. August die Café KunstWerk Trophy stattfinden und am 9. Oktober die Mini-HTC folgen. Beide sind als feine Eintagesveranstaltungen mit Timingprüfungen im südlichen Niederösterreich konzipiert, die Mini-HTC weist zusätzlich Schnittprüfungen auf. Beide Strecken gehen nahezu komplett über befestigte Straßen, ein Schnitt von 50 km/h darf nicht überschritten werden. Wer wieder eine „echte“ Höllental Classic erleben will, kann sich den 1. und 2. Juli 2022 im Kalender markieren.



Alle Infos zu den Terminen unter Veranstalter-Homepage