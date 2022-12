Planai-Classic 2023: Vorschau

63 Autos aus sechs Nationen (zwei davon aus Großbritannien), aufgeteilt auf 20 verschiedenen Automarken: So viele Teilnehmer hatte die Planai-Classic noch nie. Das Veranstalter-Duo Michael Glöckner/Helmut Zwickl gibt sich erfreut: „Ein klares Zeichen dafür, dass die Faszination Oldtimer auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nichts von ihrem Glanz verliert.“



Die jüngsten Fahrzeuge des Starterfeldes liefen 1972 vom Band, hier wird bereits seit Jahren die Grenze gezogen. Das älteste Auto ist ein Healey Silverstone aus 1950, bewegt von den Planai-Veteranen Gabi und Johann Kofler. Und wer die beiden kennt, weiß: Das Auto ist natürlich ein Roadster, also offen.



Wie das Wetter Mitte Jänner im Ennstal sein wird, kann man freilich noch nicht verlässlich vorhersagen. Die Erfahrung lehrt aber, dass wir uns auf wunderbare Schneefahrbahnen am Dachstein und auf der Planai, ob es auch auf den Verbindungsetappen, den Orts-Starts in Gröbming oder Schladming, freuen dürfen. Ob allerdings die Sonne vom Himmel lacht oder auf die Teilnehmer doch 250 Kilometer langes, nachweihnachtliches Schneegestöber wartet, wird sich weisen.



Damit sind wir beim Programm: Die Planai-Classic ist in die Mitte des Jänners gerückt, findet von 12. bis 14. Jänner statt. Nach dem Rallye-Check und der Startaufstellung in Schladming geht es traditionell am ersten Abend auf den Dachstein.



Ein ehrgeiziges Programm mit spannenden Neuerungen liefert der zweite Tag, der erstmals eine Wiederholung der Etappe auf den Dachstein und zwar bei Tageslicht bringt und am Abend bei einer ruhmreichen Night-Challenge auf der Trabrennbahn Gröbming, deren 70. Geburtstag gebührend gefeiert wird, endet.



Der dritte Tag gehört, ebenfalls Tradition, den Sonderprüfungen auf dem Alpenflugplatz Niederöblarn und der Bergprüfung auf die Planai wo in den letzten Jahren buchstäblich auf den letzten Metern die Gesamtwertung der Planai-Classic entschieden wurde.