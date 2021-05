ÖAMTC-Kindersitztest 2021

"Kein 'sehr gut' – dafür 12 'gut', drei 'befriedigend' und fünf 'nicht genügend'. Von diesen fünf negativen Modellen fallen vier lediglich aufgrund einer zu hohen Schadstoffbelastung durch, nur einer aus Gründen der Sicherheit." so fasst Steffan Kerbl, Kindersitz-Experte des Mobilitätsclubs die Ergebnisse zusammen. "Seit einigen Jahren taucht immer wieder das Problem gesundheitsgefährdend hoher Schadstoffbelastung in den verwendeten Stoffen auf. Das kann auch namhafte Hersteller treffen, wie z. B. heuer BeSafe mit dem iZi Go Modular X1 i-Size (mit und ohne Basis), aber auch Marken wie Osann mit dem Oreo 360° und Swandoo mit dem Marie 2."



Das schwarze Schaf in Sachen Sicherheit kommt hingegen aus der eigentlich renommierten Ecke von Chicco. Die Schale des Kiros i-Size mit Basis löste sich bei den Crashtests von der Basis. Der Hersteller hat aber bereits reagiert, startete einen Rückruf und tauscht die Isofix-Station gegen eine verbesserte Konstruktion. Auch Osann bietet den Tausch der schadstoffhaltigen Schulterpolster und Swandoo den Tausch der belasteten Sitzbezüge an.