Acht neue Suzuki Swift für Aktion "Hallo Auto"

ÖAMTC-Verkehrssicherheitsprogramm für Volksschüler

Speziell für Volksschüler der 3. und 4. Schulstufe ist das Programm "Hallo Auto" des ÖAMTC konzipziert. Für das Erlernen des spielerischen Umgangs mit dem Straßenverkehr stehen dem Mobilitätsclub nun acht neue Suzuki Swift Hybrid zur Verfügung.

Roland Pfeiffenberger, MBA (Managing Director SUZUKI AUSTRIA) übergab am 25. März 2021 an Ernst Kloboucnik (ÖAMTC Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und Burgenland) und KommR Peter Engelbrechtsmüller (Vorsitzender der AUVA-Landesstelle Wien) im ÖAMTC Mobilitätszentrum Wien acht speziell umgebaute neue Suzuki Swift Hybrid. Mit der neuen Flotte wird der ÖAMTC gemeinsam mit der AUVA das Verkehrssicherheitsprogramm „Hallo Auto“ in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mit rund jährlich 20.000 Volksschülern durchführen.



Das Verkehrssicherheit-Programm „Hallo Auto“ ist eine Initiative der ÖAMTC Fahrtechnik und der AUVA für Volksschulkinder der 3. und 4. Schulstufe (Altersgruppe acht bis zehn Jahre). Seit 35 Jahren vermittelt „Hallo Auto“ den Kindern praxisnah die Formel: „Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg“.



Mit den umgebauten Swift können die Kinder gleich praxisnah sehen und spüren, dass selbst eine Notbremsung das Auto nicht sofort zum Stillstand bringt. Die bewusstseinsbildende Aktion fungiert als wichtiger Begleiter zur selbständigen und sicheren Bewältigung des Schulweges.



So haben die Volksschulkinder die Gelegenheit, als Beifahrer gleich selbst auf die Bremse zu steigen, wenn es heißt, das Fahrzeug anzuhalten. Diese praxisnahe Übung dient dazu, den Schulkindern aufzuzeigen, dass sich der tatsächliche Anhalteweg eines Fahrzeuges aus Reaktions- und Bremsweg zusammensetzt.