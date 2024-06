Ein H2O-Sommer im Zeichen der Familie

Nichts schreit lauter „Wasserspaß“ als die H2O Kindertherme in Bad Waltersdorf! Die Fakten für jeden, der das Kinder- und Erwachsenenparadies in der Steiermark noch nicht kennt:



+ 30.000 m2 Wasser- und Erlebnisfläche

+ drei abenteuerliche Rutschen

+ eine ausgedehnte Spielewelt für die Kleinen und

+ unendliche Erholungsmomente in der Saunalandschaft für die Großen.



Eine Thermenwiese mit Spielplatz und Hüpfburg und das an die Therme anschließende Hotel als perfekte Unterkunft für alle, die von weiter weg anreisen. Diesen Sommer legt das Resort einige besonders familienfreundliche Angebote obendrauf.

Die H2O -Vorteile für Familien



Spaß für die Kids, Erholung für die Eltern und ganz viel gemeinsame Quality Time – darauf kommt es an, wenn die Familie von heute einen Urlaub bucht. Das Schöne an der H2O Kindertherme in Bad Waltersdorf: Das alles und mehr ist einfach im Aufenthalt inkludiert.



So nächtigt man im Hotel, genießt die köstliche Halbpension und die vielen weiteren Inklusivleistungen des Hauses dazu. Jeden Tag verbringt man tagsüber so viele Stunden, wie man eben will in der Therme – zahlreiche Wasserattraktionen, ein kreatives Animationsprogramm und wohltuende Whirlpoolgänge sind da natürlich mit dabei.



Auf Wunsch werden die Kids ab drei Jahren sogar professionell betreut. Besondere Veranstaltungen wie die Fit Familien- und Gesundheitstage sind perfekt auf thermenaffine Familien zugeschnitten – mit lohnenden Angeboten alles noch dazu zu attraktiven Preisen buchbar.



Tipp: Lieber schnell buchen! Mit dem Frühbucher-Bonus lassen sich nämlich bis zu 20 % auf den Urlaub sparen. Und in ausgewählten Zeiträumen nächtigen Kinder bis 4,9 Jahre sogar kostenlos. So wird der Urlaub noch ein Stück entspannter. Ja, und obendrauf lockt natürlich die Region mit ihrer bunten Vielfalt: Über 250 Ausflugsziele warten hier auf Groß und Klein. Bogenschieß-Parcours, Ritterburgen und Tierparks sind da nur der Anfang.





H2O – Thermen Specials

+ „Time for Kids“ Pauschale – Kinder bis 4,9 Jahre nächtigen in ausgewählten Zeiträumen und Zimmerkategorien von Sonntag bis Donnerstag kostenlos:

www.hoteltherme.at/hotel/angebot/time-for-kids.html



+ „Frühbucher-Angebot“-20% bei einer Buchung bis zu 180 Tagen im Voraus:



Kontaktdaten Therme:

H2O Hoteltherme GmbH

Sebersdorf 300

A - 8271 Bad Waltersdorf

+43 (0) 3333 22144

reservierung@hoteltherme.at | www.hoteltherme.at

