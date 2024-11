Neue WWCOTY Awards

Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) freut sich, die Erweiterung der bestehenden Awards ankündigen zu können: Der Tech Award, mit dem die technologisch innovativste Marke ausgezeichnet wird, und der Sandy Myhre Award, mit dem jene Marke geehrt wird, die am meisten Sensibilität für Fahrerinnen und ihre Bedürfnisse zeigt.



Best Tech Award

Mit dieser neuen Auszeichnung würdigt WWCOTY außergewöhnliche technologische Errungenschaften, die Fahrsicherheit, Bedienung, Innovation oder Konnektivität von Fahrzeugen verbessern.



Sandy-Myhre-Preis

Mit dem Sandy Myhre Award wird das Engagement der Hersteller für Frauen u. a. in den Bereichen Integration am Arbeitsplatz, Produktdesign und Werbekampagnen hervorgehoben.



Mit dieser Auszeichnung lenkt Women's Worldwide Car of the Year nicht nur die Aufmerksamkeit der Branche auf die Bedürfnisse der Frauen in der Mobilität, sondern würdigt auch die Gründerin von WWCOTY, Sandy Myhre.



Sandy Myhre, Neuseeland ,gründete zusammen mit einer Gruppe von acht Journalistinnen, von denen einige heute noch bei WWCOTY tätig sind, diese faszinierende Organisation, die heute in 55 Ländern vertreten ist und weltweit über 500 Millionen Menschen erreicht.



Alle Gewinner der WWCOTY-Awars 2025 (Urban Model, Compact SUV, Large Car, Large SUV, 4X4 and Pick-Up, Performance Cars, Sandy Myhre Award und Best Technology) werden am 8. Januar 2025 bekannt gegeben.

Unsere traditionellen Kategorien und ihre Kandidaten für die 2025 Awards



Urban Model/Stadtmodell: Länge bis zu 4,6 m



Alpine A290

BMW 1 Series

Citroën C3

Dongfeng Nammi 01/Box

Hyundai Inster

Kia K3

Mini Aceman

Mini Cooper

Renault 5

Suzuki Swift



Compact SUV/Kompakt SUV: Länge bis zu 4,6 m



Alfa Romeo Junior

BMW X2

Chery iCar 03

Cupra Terramar

Dacia Duster

Kia EV3

Mini Countryman

Opel Frontera

Renault Scénic

Renault Symbioz

Smart #3

Volkswagen Tiguan



Großes Auto/ Large Car: länger als 4.6 m



Audi A6 e-tron

Audi A5

BAIC EU5

Dongfeng Voyah Passion

Hongqi EH7

Kia K4

Skoda Superb

Toyota Camry

Volkswagen Passat



Large SUV/Großer SUV: länger als 4.6 m



Aion Hyper HT

BMW X3

BYD Seal U

BYD Sealion 7

Chevrolet Traverse

Chevrolet Equinox

Cupra Tavascan

DFSK Fengon 5

DFSK 600/E5

Dongfeng Mage

Ford Capri

Ford Explorer

Geely Starray

GMC Acadia

Honda Prologue

Hongqi EHS7

Hyundai Santa Fe

Infiniti QX80

Kaiyi X7

Leapmotor C10

Mazda CX-70

Mazda CX-80

MG HS/EHS

Opel Grandland

Peugeot E-5008/5008

Polestar 3

Polestar 4

Porsche Macan

Renault Rafale

Seres 5

Skoda Kodiaq

Skywell BE11

Subaru Forester

Toyota Crown Signia

Volvo EX90



4X4 & Pick-Up



BYD Shark

Chevrolet Silverado EV

JAC Hunter T9

Radar Riddara RD6

Toyota Land Cruiser

Toyota Tacoma



Performance and Luxury Cars/Sport- und Luxuswagen



Aston Martin Vanquish

Bentley Continental GT

Bentley Flying Spur

Bugatti Mistral

Ferrari 12 Cilindri

Lamborghini Temerario

Lotus Emeya

MG Cyberster

Porsche Panamera