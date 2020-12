Zimmer, Kuchl, Kabinett, Kindersitz & Gitterbett

VW Passat Variant GTE im Familienautostest

Wenn einer eine Reise macht, dann gibt es … ja, zu erzählen auch etwas, aber in erster Linie mal viel zu einzupacken und zu schlichten. Aber irgendwie geht sich immer alles aus, Hauptsache, alle sind glücklich.

Man erkennt sie beim Spaziergang im Park schon von Weitem, die Mütter und Väter – selbst wenn die Kinder nicht bei ihnen sind. Denn alle haben eine offensichtliche Gemeinsamkeit: ihr übermäßiges Gepäck. Angelehnt an die „Große Wolke“ der Soldaten. Jetzt endlich weiß Man(n), wozu die Übung beim Präsenzdienst mit dem schweren Marschgepäck gut war – nämlich sie auf eine bevorstehende Vaterschaft vorzubereiten (dafür, dass wir sie damals nur vom zweiten Stock in den Hof tragen mussten, um sie dann in den LKW zu verladen, konnte ich nichts, nur aufgrund meiner Kurzsichtigkeit wurde ich den „Turnbefreiten“ zugewiesen, sonst war ich eh fit).



Ein Traum von Raum

Genügend Platz für Gepäck ist die noch heute gültige Währung für Eltern. Im Alltag, aber ganz bestimmt, wenn es auf Reisen geht. Schnell kommt da viel zusammen, was man alles braucht. Oder eben auch nicht, diesbezügliche Diskus..., äh, Abstimmungen mit dem Familienoberhaupt (immer die Frau!) erspart man sich mit der Zeit und verbringt diese lieber mit meisterhaften Tetris-Anordnungskünsten. Das reklamiere ich dann als Männerdomäne, und etwaige Hilfsangebote schlage ich mit den Worten, „Bitte, man gibt dem Piloten auch keine Ratschläge, während er versucht, ein brennendes Flugzeug zu landen“, aus.

Und so packe ich meinen Passat und nehme mit?… Koffer, Gitterbett, Klappstuhl, Taschen, Spielsachen, Lieblingsbär und noch viel mehr. Der geduldigste in unserer Runde ist da unser „Raum-Fahrzeug“, souverän nimmt er auf, was auch immer wir unterbringen möchten.

Zeitgemäß, mit Plug-in-Hybrid

War der Passat Variant schon in der klassischen Dieselvariante ein Sparefroh, so reicht die Palette beim GTE mit seinem Plug-in-Hybrid noch weiter. Kluges (Strom-)Tanken vorausgesetzt, lässt sich der Verbrauch in tolle Sphären schieben. Weniger als vier Liter standen beim ersten Zwischenstopp (Stadt, Autobahn und Landstraße) nach 50 km auf dem Tacho. Auch auf der Langstrecke kam er nach knapp 600 Kilometern mit weniger als sechs Litern pro 100 Kilometer aus. Rein elektrisch kommt man theoretisch bis zu 59 Kilometer weit. Das Zusammenspiel von Elektro- und Benzinmotor klappt reibungslos, und mit einer Systemleistung von 218 PS wäre auch auf Landstraßen genügend Reserve für Überholmöglichkeiten vorhanden, sofern man es so eilig hat. Die ganz wilden (Autofahr-)Zeiten sind vorbei, lieber cruist man entspannt mit der Familie umher.

Spielplatz Cockpit, Party im Kofferraum

Vom Langstreckenkomfort angetan, hat der Bub genügend Energie, um ausgiebig das Cockpit zu erforschen. Denn er liebt Knöpfe, aber auch Drehräder, da jedoch fehlt ihm ein ganz bestimmter, nämlich der für die Musik­lautstärke: Könnte er schon sprechen – er würde es den Ingenieuren klar und deutlich sagen: „Gebt mir den Drehknopf zurück!“

Ansonsten sind wir rundum glücklich, die Klimaanlage bringt allen die gewünschte Temperatur, das Panoramaschiebe­dach sorgt für Ausblicke, die integrierten Fenster­jalousien schützen vor Sonneneinstrahlung.



Noch mehr Platz?

Satte 650 Liter passen in den Kofferraum, und mit der klappbaren Anhängevorrichtung hätte man noch die Möglichkeit, vielleicht doch noch mehr mitzuneh…, äh, lassen wir das. Die nächste Eskalationsstufe wäre dann der Reihenfolge nach: Dachbox, Anhänger oder gleich der VW T6.1. In diesem hätte man auch gut Platz für Fahrrad, Skiausrüstung, oder man könnte das halbe Sportteam mitnehmen – daran wäre allerdings nicht die geliebte Frau schuld, das wäre dann auf Papas Mist gewachsen, so fair wollen wir bleiben.