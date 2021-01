Österreichs familienfreundlichstes Kinderhotel

Zum dritten Mal vergab die Plattform kinderhotel.info den kinderhotel.info-Award für die besten Hotels mit Kinderbetreuung in Europa. Das familienfreundlichste und beliebteste Kinderhotel Österreichs ist im oberösterreichischen Gosau. Das 'Familux Resort Dachsteinkönig' erreichte unter 765 Familienhotels aus 16 europäischen Ländern europaweit Platz vier. Auf Platz eins lag zum dritten Mal hintereinander das Kinderhotel 'Familotel Sonnenpark' im deutschen Willingen.



Was ist der kinderhotel.info-Award?

Dieser Award wurde erstmals 2019 vergeben. Dabei werden die 50 besten Hotels mit Kinderbetreuung prämiert. Bewertet wird aufgrund von Gästebewertungen und besonders familienfreundlicher Hotelausstattung. "Für den kinderhotel.info Award haben wir Ausstattung, Service und Gästemeinungen von 765 Familienhotels im Detail ausgewertet. Zusätzlich wurden auch die Gästeerfahrungen von drei großen Bewertungsportalen analysiert", so kinderhotel.info-Redaktionsleiter Christoph Reichl. Ein eigens entwickelter "No-Fake-Faktor" wirkt manipulativen oder gekauften Bewertungen entgegen.



Platz vier und damit Östereichs Nummer Eins

Das Familux Resort Dachsteinkönig in Gosau wurde europaweite viertes und damit Österreichs beliebtestes Familienhotel. Eröffnet im Dezember 2016, hat sich das Familienhotel bei den absoluten Top-Adressen etabliert: Über 90 Wochenstunden Kinderbetreuung, 2.000 m² Indoor-Spielbereich, Badelandschaft mit 100 Meter langer Reifen-Wasserrutsche und Babybetreuung ab dem ersten Tag.