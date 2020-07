F1 Spielberg 2020: Hamilton dominiert die Steiermark, Debakel für Ferrari

Der souveräne Sieger in Spielberg heißt Lewis Hamilton, dessen Erfolg nie gefährdet ist - Ferrari-Piloten fahren sich schon in erster Runde gegenseitig ins Auto

Lewis Hamilton hat den Großen Preis der Steiermark souverän für sich entschieden. Der Mercedes-Pilot feierte beim zweiten Lauf der Formel 1 in Spielberg einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg und gewann vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Max Verstappen (Red Bull).



Platz vier ging an Alexander Albon (Red Bull) vor Lando Norris (5./McLaren), Sergio Perez (6./Racing Point), Lance Stroll (7./Racing Point) und Daniel Ricciardo (8./Renault). Die letzten Punkte gingen an den McLaren von Carlos Sainz (9.) sowie Daniil Kwjat (10./AlphaTauri).



Für Ferrari wurde das Rennen hingegen schon früh zum absoluten Desaster. Schon in Kurve drei berührten sich Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Leclerc war etwas zu weit innen über den Randstein gefahren und hob aus, wobei er den Heckflügel seines Teamkollegen abrasierte. Vettels Rennen war in der Box gelaufen, Leclerc stellte wenig später ebenfalls seinen Ferrari ab.



"Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe nur gemerkt, dass mir jemand ins Auto gefahren ist", sagt Vettel nach dem Vorfall, während Leclerc die Schuld auf sich nimmt: "Ich war heute ein Arschloch, anders kann man es nicht sagen", so der Monegasse reumütig.



Der einzige andere Ausfall des Rennens betraf Esteban Ocon, der seinen Renault mutmaßlich mit Kühlproblemen abstellen musste - genau wie Teamkollege Ricciardo in der Vorwoche.



