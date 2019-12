Formel 1: News

Dan Ticktum neuer Williams-Testfahrer

Williams hat Dan Ticktum für sein Nachwuchsprogramm verpflichtet. Der Macau-Sieger hat nicht nur sportliche Schlagzeilen geschrieben.

Williams hat Dan Ticktum als Entwicklungsfahrer verpflichtet und den Briten in sein Nachwuchsprogramm aufgenommen. Der 20jährige soll vor allem im Simulator die Entwicklung des Boliden vorantreiben und darf zudem an zwei Rennwochenenden die Arbeit der Ingenieure und im Marketing hautnah miterleben. Hauptberuflich wird er 2020 aber in der Formel 2 für das amtierende Meisterteam DAMS antreten.



"Es ist ein Privileg, der Williams Academy beizutreten – vor allem angesichts der unglaublichen Vorgeschichte von Williams in unserem Sport", sagte Ticktum. "Die Zeit im Simulator und die Erfahrung bei der Arbeit mit dem Team wird für meine Entwicklung wertvoll sein. Voll in die Arbeit eingebunden zu werden, ist für mich eine fantastische Möglichkeit."



Ticktum feierte seine größten Erfolge beim Formel-3-Grand-Prix von Macau, den er 2017 und 2018 zwei Mal in Folge gewinnen konnte. 2018 war er größter Rivale von Mick Schumacher im Titelkampf der Formel-3-EM, den der Deutsche nur dank intensiver Testfahrten für sich entscheiden konnte. In der japanischen Super Formula konnte er heuer jedoch nicht überzeugen, sodass er – wie so viele vor ihm – aus dem Red Bull Junior Team geworfen wurde.



Die ausbleibenden sportlichen Erfolge könnten allerdings nicht alleine den Ausschlag gegeben haben, auch charakterliche Defizite sollen zu seinem Aus geführt haben. Ticktum schrieb bereits in der Vergangenheit ungewollte Schlagzeilen, als er für zwei Jahre aus dem FIA-Motorsport verbannt wurde, nachdem er bei einem Rennen in England trotz Safety Cars mehrere Autos überholt hatte, um dann einen Kontrahenten absichtlich von der Strecke rammen zu können.