Qualifying Spa: Hamilton auf Pole, Ferrari doppelt in Q2!

Mercedes top, Ferrari rettet sich in Q2

An der Spitze nichts Neues: Mercedes hat sich im Qualifying von Belgien vor Max Verstappen durchgesetzt - Ferrari schafft mit beiden Fahrzeugen Q2

Lewis Hamilton hat sich im Qualifying der Formel 1 in Spa-Francorchamps wieder einmal durchgesetzt und sich die nächste Pole-Position geholt. Der WM-Führende hatte in Belgien keine Mühe und sicherte sich Startplatz eins deutlich vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (+0,511 Sekunden) und Max Verstappen (Red Bull) - der üblichen Top 3 in dieser Saison.



Daniel Ricciardo (Renault) bestätigte mit Rang vier die guten Eindrücke aus dem Training, Red Bulls Alexander Albon legte mit Rang fünf ein versöhnliches Ergebnis hin. Esteban Ocon (Renault) und Carlos Sainz (McLaren) wurden Sechster und Siebter.



Die beiden Racing Points verzichteten auf einen zweiten Q3-Versuch und mussten sich daher mit den Plätzen acht (Sergio Perez) und neun (Lance Stroll) begnügen. McLarens Lando Norris rundete die Top 10 ab.



Beide AlphaTauri mussten in Q2 die Segel streichen. Als Elfter und Zwölfter scheiterten Daniil Kwjat und Pierre Gasly denkbar knapp an den Top 10. Damit waren sie aber schneller als die beiden Ferraris, die mit Charles Leclerc und Sebastian Vettel die Plätze 13 und 14 belegten - das hatte man auch schlimmer erwartet. 15. wurde Williams-Pilot George Russell.



In Q1 schauten alle auf Ferrari und ob die beiden roten Boliden den Sprung in Q2 schaffen würden. Das gelang denkbar knapp, denn mit Kimi Räikkönen (16./Alfa Romeo), Romain Grosjean (17./Haas), Antonio Giovinazzi (18./Alfa Romeo), Nicholas Latifi (19./Williams) und Kevin Magnussen (20./Haas), der in seinem letzen Versuch ins Kiesbett fuhr, fanden sich fünf langsamere Piloten.



