So viel kosten gebrauchte Elektroautos

Deutlicher Anstieg des Zweithand-Marktes zu verzeichnen

Die Verkaufsplattform willhaben.at zeigt in einer aktuellen Auswertung Rekordzugriffe des Bereichs Auto&Motor. Vor allem beliebt: Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Die Verkaufsplattform willhaben.at zeigt in einer aktuellen Auswertung Rekordzugriffe des Bereichs Auto&Motor. Vor allem beliebt: Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Die Politik mag anderer Meinung sein – geht man nämlich nach den jüngsten Zahlen, die willhaben veröffentlicht hat, steht die individuelle Mobilität bei Herr und Frau Österreicher höher im Kurs denn je – mit mehr als 50 Millionen Visits alleine im Bereich Auto&Motor: “Besonders stark wächst auf willhaben gerade der Bereich der E-Autos: Hier verdoppelte sich in Quartal 1 das Angebot an rein elektrischen PKW- als auch Hybrid-Fahrzeugen gegenüber dem Vorjahr.“ Ein guter Grund, sich die Preisentwicklung dieser Modelle einmal etwas genauer anzusehen! Insgesamt wurden 15 Modelle unterschiedlichster Marken unter die Lupe genommen.

E im Vormarsch

So sind bereits im ersten Quartal in Summe mehr als 15.000 Anzeigen mit rein elektrischen bzw. hybrid-betriebenen Autos online gegangen. Besonders die Bundesländer Oberösterreich (hier war Renault Zoe das am häufigsten angebotene Modell), Niederösterreich (BMW i3) und die Steiermark (Renault Zoe) haben hier die Nase vorne. Elektroautos auf willhaben erhielten im ersten Quartal 2021 durchschnittlich zudem rund doppelt soviele Kauf-Anfragen als vergleichbare Benzin- oder Dieselmodelle.

Unterschiedliche Wertverluste

Das hochpreisigste Elektroauto ist derzeit der Audi e-tron. Mit einer Erstzulassung 2021 und einem Kilometerstand bis 10.000 muss für dieses Modell mit im Durchschnitt 94.000 Euro gerechnet werden. Wer auf das Modell des Vorjahres mit bis zu 10.000 zurückgelegten Kilometern setzt, muss mit durchschnittlich 83.000 Euro rechnen.



Deutlich der Renault Zoe: Mit einer Erstzulassung in 2021 und einem Kilometerstand von maximal 10.000 wird dieser um durchschnittlich circa 26.000 Euro angeboten. Mit einer Erstzulassung in 2019 spart man durchschnittlich etwa 6.000 Euro beim selben Tachostand.

Der Tesla Model 3 mit Erstzulassung 2020 und mit bis zu 10.000 Kilometer wird durchschnittlich um 49.000 Euro angeboten. Im Vergleich zur Version mit Erstzulassungsjahr 2019 ist hier keine bemerkenswerte Preisreduktion zu beobachten.

SUV-Land Österreich

Generell zählt VW zu den beliebtesten Automarken in Österreich – auch bei den Gebrauchten. Im SUV-Segment etwa ist der Tiguan (2021) mit bis zu 10.000 Kilometer für rund 42.000 Euro zu erwerben, der etwas kompakterer T-Roc (2020) mit bis zu 10.000 Kilometer wird etwas günstiger für rund 33.500 Euro angeboten. Im Vergleich dazu ist die GLC-Klasse (2021) von Mercedes-Benz für circa 68.000 Euro zu haben.

Das günstigste Auto in der Auswertung: Der VW Polo

Als günstigstes Lieblingsauto in unserem Land hat sich übrigens der VW Polo durchgesetzt. Die willhaben-Analyse hat ergeben, dass man für dieses gängige Modell mit Erstzulassungsjahr 2019 mit bis zu 10.000 Kilometer am Tacho etwa 14.000 € hinlegen muss. Die Preisspanne reicht hier je nach Modell und Kilometerstand bis circa 20.000 €.