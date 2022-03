Triumph & Gibson 1959 Legends Custom Editionen

Mit der Kooperation sollen die Geschichten zweier Legenden aus dem Jahr 1959 – der Les Paul Standard (dem "heiligen Gral" der Gitarren) und der Bonneville T120 – gemeinsam weitererzählt werden. Die Ergebnisse hören auf die Namen 1959 Legends Custom Edition und heben sich durch besondere Details die jeweils von ihrem Gegenüber inspiriert sind ab. Im Sinne des Bikes wären das:



• wunderschöne Sonderlackierung, angelehnt an das bernsteinfarbene „Iced-Tea Burst“-Farbmuster der Gitarre. Die Oberseite des Benzintanks ziert eine Silhouette in Jet Black des Les-Paul-Gitarrenhalses inklusive Kopfplatte. Eingerahmt von einem handgemalten Neck Binding zeigt dieses Design, was das Custom-Lackierteam von TRIUMPH draufhat

• flach anliegende, galvanisch geformte und goldfarbene "TRIUMPH Gibson 1959 Legends"-Plaketten auf dem Tank, der Seitenverkleidung und dem vorderen Kotflügel

• lasergravierter Tankdeckel mit Gibson-Logo

• individuell gestaltete Sitzbank aus braunem Echtleder, passend zum Gitarrenkoffer, mit zusätzlichen Details wie Rautensteppung, gesticktem TRIUMPH-Logo und speziellen Plektrumhaltern an der Seite

• speziell angefertigte Lichtmaschinenplakette mit aufwändigen Details und dem "TRIUMPH Gibson 1959 Legends"-Logo



Zum Distinguished Gentleman’s Ride:

Bei diesem jährlichen Event kommen Hunderttausende von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern in aller Welt zusammen, um klassisch-gestyled Spenden zu sammeln und Aufmerksamkeit auf die psychische Gesundheit von Männern und die Prostatakrebsforschung zu richten. Die Tradition dieser jährlichen, gemeinsamen Ausfahrt begann 2012 in Sydney, Australien. Unter dem Motto „Dress Dapper“ (etwa: „Zieh‘ Dich schick an“) soll die Aktion das oft negativ behaftete Klischeebild von Bikern geraderücken und ein Gemeinschaftsgefühl unter diesen schaffen.



Seit dem ersten Jahr ihres Bestehens hat die globale Community des DGR über 31 Mio. US-Dollar für ihren Spendenpartner Movember gesammelt und ist mittlerweile in über 900 Städten und 114 Ländern auf der ganzen Welt aktiv.



Der diesjährige Distinguished Gentleman's Ride findet am Sonntag, dem 22. Mai, statt. Die Vorregistrierung ist bereits für Fahrer aus der ganzen Welt geöffnet. Die offizielle Registrierung und Spendensammlung beginnt am 28. März 2022.