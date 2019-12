24h Series: Dubai

Bachler: Erste 2020er-Aufgaben fixiert

Klaus Bachler teilt sich sein Cockpit im GT Masters 2020 mit Simona de Silvestro – los geht die Saison aber mit den 24h von Dubai.

2020 tritt der Steirer zum dritten Mal in Folge mit dem Team75 Bernhard im GT Masters an – mit einer prominenten, neuen Partnerin, der Schweizerin Simona de Silvestro, ihres Zeichens Porsche-Werkspilotin und Ersatzfahrerin im Formel-E-Team der Deutschen.



Kurz vor Weihnachten darf sich Klaus Bachler über sein erstes Topengagement für 2020 freuen: Der 28jährige Unzmarkter geht im kommenden Jahr erneut im GT Masters an den Start – wie schon in den letzten beiden Jahren im Team75 Bernhard und einem Porsche GT3-R.



Neu hingegen ist die Fahrerbesetzung: Bachler wird die Meisterschaft mit Simona de Silvestro bestreiten. Die 31jährige Schweizerin ist aktuelle Porsche-Werkspilotin und in dieser Funktion unter anderem auch Ersatzfahrerin in Porsches Formel-E-Team. Sie verfügt über viel internationale Erfahrung, stand bei einem Indycar-Rennen sogar schon auf dem Podium und war zuletzt in Australien im Einsatz.



Bachler: "Das ist ein schönes vorweihnachtliches Geschenk. Ich freue mich sehr, weiter in der Porsche-Familie tätig sein zu dürfen, und mich mit den Besten der Besten in der mit Sicherheit besten GT-Serie messen zu können. Dazu bin ich natürlich auch schon sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit Simona. Schließlich ist es das erste Mal für mich, dass ich mit einer Frau eine Meisterschaft bestreiten werde – und mit dem KÜS Team75 Bernhard habe ich auch vertrautes Team hinter mir."



Das GT Masters umfasst 2020 erneut sieben Rennwochenenden mit dem Auftakt Ende April in Oschersleben und dann Bachlers Heimrennen Anfang Juni in Spielberg als sein Höhepunkt. Das Motorsportjahr 2020 beginnt für Klaus Bachler aber bereits im Jänner: Der Steirer bestreitet vom 10. bis 11. Jänner die 24 Stunden von Dubai – fast schon traditionell, muss man sagen, denn es ist das bereits sechste Antreten von Bachler in den Emiraten.



Diesmal pilotiert er einen Porsche GT3-R des italienischen Dinamic Teams, mit dem er heuer in der Blancpain Endurance Series im Einsatz war. Seine Partner sind neben dem Italiener Andrea Rizzoli noch Zaid Ashkanani (Kuwait), Stanislaw Minsky (RUS) und Mikkel Overgaard Pedersen (DEN).



Klaus Bachler: "Dubai ist wie jedes Jahr ein schöner Start ins Motorsportjahr und zugleich auch eine Herausforderung, denn durch die stets wachsende Starteranzahl wird es auf der engen Strecke von Jahr zu Jahr schwieriger zu reüssieren."