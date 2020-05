DTMEsports Classic Challenge, Runde 2: Lucas Auer „Mann des Tages“

Lucas Auer war heute bei der zweiten Station der DTMEsports Classic Challenge der „Mann des Tages: Der Kufsteiner holte sich im ersten Rennen nach Pole Position Rang 2 (hinter Lokalmatador und Markenkollege Tom Blomqvist), im zweiten Rennen feierte er von Startplatz 4 aus dann seinen ersten Sieg für BMW, und ließ seinen Markenkollegen Sheldon Van Der Linde (Südafrika) hinter sich!

Auer zeigte in beiden Rennen unerhörtes Kämpferherz, lieferte sich fast über beide Renn-Distanzen erbitterte Duelle und zeigte dabei, dass er als Neueinsteiger in die Sim-Race-Szene sehr schnell gelernt hat und bereits auf Top-Niveau fährt.



Schon in der Vorwoche beim DTMEsports Auftakt war Auer als Fünfter bester BMW-Pilot. Nächsten Sonntag geht es ab 14 Uhr mit der dritten Station und zwei Rennen weiter – live zu sehen auf Youtube.



Lucas Auer: „Das waren heute zwei total lässige Rennen auf der Strecke in Anderstorp. Auch wenn es nur virtuelle Rennen sind. Aber da waren alle dicht beisammen. Da gab es viele sehr gute Manöver, die Führung hat fast jede Runde gewechselt. Ich bin dabei total ins Schwitzen gekommen. Aber es hat Riesenspaß gemacht und ich bin total happy. Jetzt freue ich mich schon auf nächsten Sonntag.“